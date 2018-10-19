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Cemal Kaşıkçı olayında flaş gelişme! İfadeleri alınıyor

Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 15 konsolosluk çalışanı savcılıkta tanık olarak ifade veriyor.

19 Ekim 2018 Cuma 16:15
Cemal Kaşıkçı olayında flaş gelişme! İfadeleri alınıyor

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada konsolosluk çalışanları tanık olarak dinleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çağırılan yaklaşık 15 tanık savcılara ifade veriyor.

İfade verenler arasında Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nun makam şoförü, konsolosluğun teknik sorumlusu, santral görevlisi ve muhasebe sorumlusu da var.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 16:15
  1. İstanbul
  2. suudi arabistan
  3. istanbul cumhuriyet başsavcılığı
  4. Cemal Kaşıkçı
  5. suudi arabistan başkonsolosu

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