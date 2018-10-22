'Kaşıkçı olayı Suudi Arabistanla temasları etkilemeyecek'
Rusya Özel Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, gazeteci Kaşıkçı olayının Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki üst düzey temaslar için yapılan hazırlığı etkilemediğini ifade etti.22 Ekim 2018 Pazartesi 16:33
Bogdanov, gazetecilerin Kaşıkçı olayı sonrasında zirve hazırlıklarının devam edip etmediği sorusu üzerine, “Evet ziyaretlerimiz oldu, bizim üst düzey heyetimiz gitti; görüşmeler oldu” diye yanıtladı.
Bogdanov, “Bu olaya gelince, fazla sansasyonel oldu, fakat soruşturma sonuçlarını beklemek gerek” dedi.
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