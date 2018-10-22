'Kaşıkçı olayı Suudi Arabistanla temasları etkilemeyecek'

Bogdanov, gazetecilerin Kaşıkçı olayı sonrasında zirve hazırlıklarının devam edip etmediği sorusu üzerine, “Evet ziyaretlerimiz oldu, bizim üst düzey heyetimiz gitti; görüşmeler oldu” diye yanıtladı.

Bogdanov, “Bu olaya gelince, fazla sansasyonel oldu, fakat soruşturma sonuçlarını beklemek gerek” dedi.