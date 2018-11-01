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Cemal Kaşıkçı'nın Nusret'te yemek yerken fotoğrafı ortaya çıktı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan tarafından katledilmeden 15 gün önce ünlü et restoranında görüntüleri ortaya çıktı.

01 Kasım 2018 Perşembe 08:52
Cemal Kaşıkçı'nın Nusret'te yemek yerken fotoğrafı ortaya çıktı

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim’de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

17 Eylül’de ünlü Et restoran Nusret’in Beşiktaş’a transfer olan kaleci Loris Karius’a şov yaptığı sırada gazeteci Kaşıkçı’nın da mekanda yer aldığı görüldü.

Karius'un arkasında

Nusret’in kaleciye şov yaptığı ve fotoğraf çektirdiği sırada Cemal Kaşıkçı’nın da arkada yemek yediği anlar görüntülere yansıdı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 08:52
  1. İstanbul
  2. Nusret
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Loris Karius

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