Kaşıkçı ile ilgili korkunç iddia… 'Parçalayıp 15 kişi ile taşıdılar!'

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim günü Türk nişanlısıyla birlikte geldiği Levent’teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girdikten sonra ortadan kaybolmuştu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, “Sakladığımız hiçbir şey yok. İsterlerse konsoloslukta arama yapabilirler” derken Cemal Kaşıkçı ile ilgili soru işaretleri daha da arttı. Krizin altıncı gününde, Cemal Kaşıkçı’nın da üyesi olduğu Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı şoke eden bir iddiada bulundu. Kışlakçı dün konsolosluk önünde yaptığı açıklamada, Cemal Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürüldüğünü, cesedinin 15 parçaya ayrılarak binadan çıkartıldığını iddia etti. Turan Kışlakçı açıklamasında şunları söyledi:

Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından önceki gün Suudi Arabistan polisinden bir heyet İstanbul’a geldi. Suudi polisler Türk polisiyle birlikte konsoloslukta inceleme yaptı.

Yetkililer ‘cenaze hazırlığı yapın’ dedi

“Bize ulaşan haber öldürüldüğü yönünde. ‘Kendisi öldürüldü. Cenaze hazırlıkları yapın’ dediler. Çok vahşice ve barbarca. Diplomasi tarihinde böyle bir barbarlık yaşanmadı. Böyle bir vahşilik yaşanmadı. Konsolosluğunuza misafir olarak gelen birisini katlediyorsunuz, öldürüyorsunuz. Kabul edilebilir bir şey değil. Türk polisi ve Ömer Çelik de bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Biraz detay zikrettiler. 15 kişinin gelip elçiliğe Cemal Kaşıkçı’dan önce girmeleri ve bir saat sonra çıkmaları... İki ülkeden gelen uçakla birilerinin bu eyleme giriştikleri iddia ediliyor. Tüm detaylar ortaya çıktıktan sonra konsolosluk önünde cenaze namazı kılacağız.

Tüm yetkililerin teyit ettiği şey, öldürüldüğü. Girdikten sonra bayıltılıp, cesedin parçalanarak 15 kişiye dağıtıldığı ve götürüldüğü. Bunu açıklayacak yetkililer. Tarihte böyle bir vahşilik yok. Washington Post yazarıydı. Ailesinin birçoğu Amerikan vatandaşıydı. Kendisinin de bu yönde hazırlığı vardı. ABD vatandaşlığına geçeceğini söylüyordu. Türkiye’nin içinde buna cüret etmemeliydiler. Buna ABD’nin de tepkisini bekliyoruz. Özgürlükler ülkesidir ABD, buna bir tavrı olmalı. Dünya vicdanı buna sessiz kalmamalı.

Prens Selman’a ‘bu savaşı bitirin’ diye önerisi vardı

Devletler diplomatik olarak kararını açıklamalı. Bu barbarlığı kimse kabul edemez. Ortadoğu’daki kan artık dursun. Çünkü Suriye’deki savaş, Yemen’deki savaş bir barbarlığa götürüyor bu coğrafyayı. Devletlerin bile nasıl barbarlaştığını gördük. Cemal Kaşıkçı sadece Yemen ve Suriye’deki politikalarını eleştiriyordu. Yemen’de binlerce çocuk aç. Her gün bombardıman var. İran bir yandan, Suudi Arabistan bir yandan. İnsanlar haksız yere öldürülüyor. Çocuklar aç ve sefil durumda. Bunu eleştiriyordu. Elini vicdanınıza koyun ve bu savaşı bitirin diye Muhammed Bin Selman’a önerisi var. Muhammed Bin Selman da bu savaşı başaracağım diyordu, onuru olarak görüyordu. Umarım önümüzdeki günler dünya vicdanı buna tepki verir. Dünya diplomasi tarihine baktığımızda, hiçbir büyükelçilikte böyle bir cinayet işlenmedi. Size misafir olarak gelen bir vatandaşınızı katlediyorsunuz.”

Kamera çalışmıyormuş

Turan Kışlakçı, Suudi gazetecinin cenazesinin konsoloslukta olup olmadığı konusunda “Burada olmadığını biliyoruz. Bu yüzden kamera bilgilerini istedik. Reuters’ı Sayın Konsolos çağırıp bütün odaları gösterdi. Bizim başından beri talep ettiğimiz bir şey vardı: Kamera görüntüleri. O gün kameranın çalışmadığını ifade ettiler Reuters’a. Bu bile her şeyi gösterir.”

Konsolosluğu Reuters’a gezdirdiler

SUUDİ Arabistan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü öne sürülen İstanbul Başkonsolosluk binasını Reuters muhabirlerine açtı. Altı katlı konsolosluk binasını gezdiren Başkonsolos Muhammed el Otaibi, muhabirleri binanın bodrum katına da indirdi.

Dolapları açan, klimaların önündeki ahşap panelleri kaldıran, bodrumdaki ibadethane, vize bölümü, mutfak ve tuvaletleri gezdiren Otaibi, “Cemal’in burada ya da Suudi Arabistan’da olmadığını teyit etmek istiyorum. Büyükelçilik onun bulunması için çalışıyor” dedi. Konsolosluk binasında kameralar olduğunu ancak çekim yapmadığını söyleyen konsolos, bu nedenle görüntü bulunmadığını söyledi. Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü haberlerini ‘söylenti’ diye niteleyen Otaibi, bu yönde kanıt olmadığını savundu.