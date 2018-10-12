Kaşıkçı ile aynı... Suudi prensler bir bir ortadan kayboldu

İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kayboluşu, Suud ailesiyle ters düştükten sonra kaybolan diğer isimleri akıllara getirdi:

Prens Sultan bin Türki: Dönemin Suudi Arabistan Kralı Fahd'ın yeğeni olan Prens Sultan bin Türki, 2003 yılında İsviçre'de kaçırıldı. Muhalif görüşler dile getiren Pren Sultan'ı maskeli adamlarına darp ettirip kaçıran isim ise kuzeni Prens Abdülaziz'di. 2010 yılında tedavi gerekçesiyle ABD'ye gidip buradan Avrupa'ya kaçan Prens Sultan, 2016 yılında yine Suud istihbaratı tarafından, bu kez de Paris'ten kaçırıldı.



Prens Türki bin Bandar: Ülkesinde bir miras meselesinden hapis yattıktan sonra Avrupa'ya yerleşen ve burada çektiği videolarla, Suud kraliyet ailesine "Yolsuzluklarınızı açıklarım" tehditleri savuran Prens Türki bin Bandar da 2015 yılında ortadan kayboldu. Ticaret yaptığı Fas'tan Fransa'ya dönmek isterken Faslı yetkililer tarafından yakalanan Bandar'ın Suudi Arabistan'a teslim edildiği düşünülüyor.



Lübnan Başbakanı Refik Hariri, Riyad'da alıkonuldu. Burada istifaya zorlandı. Ardından ise serbest kaldı.



Prens Suud bin Saif el Nasr: İtalya'da yaşayan Suud, ailesinin Mısır'da darbeyi desteklediğini söylüyordu. Suudi istihbaratı tarafından kaçırılarak Riyad'a götürüldü.



Loujain al Hathloul: Kadın haklarını savunuyordu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalandı ve ülkesinde tutuklu.