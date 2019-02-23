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Kaşıkçı her yıl ABD İndiana Eyalet Üniversitesinde anılacak

ABD İndiana Eyalet Üniversitesi, 1983 mezunlarından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın anısına her yıl program yapacağını açıkladı

23 Şubat 2019 Cumartesi 04:14
Kaşıkçı her yıl ABD İndiana Eyalet Üniversitesinde anılacak

NEW YORK (AA) - ABD’de Indiana Eyalet Üniversitesince (ISU), 1983 mezunları arasında yer alan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın anısına her yıl program düzenleneceği bildirildi.

ISU Başkanı Deborah Curtis’in üniversitenin internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Gazetecilik ve Medya üzerine Cemal Kaşıkçı Yıllık Hitabı" adı verilen programın üniversite konuşma serisinin bir parçası olacağı ifade edildi.

Tanınmış gazeteciler, yazarlar, film yapımcıları gibi medya alanından seçkin davetlilerin katılacağı belirtilen anma programında gazetecilikle ilgili güncel ve kritik konuların tartışılacağı vurgulandı.

Curtis, "Bu önemli konuların tartışılmasına fırsat oluşturmanın Cemal Kaşıkçı’nın ömür boyu süren kariyerine saygı duymak için oldukça uygun olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca Kaşıkçı’nın 1977-1982 arasında Indiana Eyalet Üniversitesinde lisans yaptığı ve 7 Mayıs 1983'te İşletme diplomasi aldığı bilgisi paylaşıldı.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti.

Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 04:14
  1. Cemal Kaşıkçı
  2. Indiana Eyalet Üniversitesi

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