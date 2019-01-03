Suudi başsavcılığı, Kaşıkçı cinayetinde 5 kişinin idamını istedi
Türkiye ile iş birliği yapmak istemeyen Suudi Arabistan'da, Cemal Kaşıkçı'nın katilleri hakkında görüşen duruşmada, 5 kişi için idam cezası istendi.03 Ocak 2019 Perşembe 12:58
Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı soruşturmasının Türkiye'de yürütülmesini, duruşmaların Türkiye'de görülmesini istemedi. Büyük tepki çeken hareketin ardından Suudi Arabistan, Kaşıkçı soruşturmasında bir arpa boyu kadar gelişme gösterilmediği halde, sanıkların idamını gündemine getirdi.
Kaşıkçı olayı konusunda Türkiye ile iş birliği yapmayan Suudi Arabistan'da, ülke savcılığından yapılan açıklamada isimleri Kaşıkçı cinayetine karışan 11 kişinin yargılanmasına başlandı.
5 kişinin idamı istendi
Savcılık, Cemal Kaşıkçı cinayetine karışan 5 kişiyi idam istemiyle yargılayacak. Suudi Arabistan Başsavcılığı, geçtiğimiz Kasım ayında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
"21 ismin 11'i cinayete karıştı"
Açıklama yapan Başsavcılık Sözcüsü, cinayet soruşturmasını yürüten savcı soruşturmada 21 kişinin isminin geçtiğini belirterek, ancak 11 kişinin cinayetle suçlandığını kaydetmişti.
Başsavcılık Sözcü, cinayete katılan ve talimatı veren kişiler hakkında idam cezası istendiğini ve suçlanan 11 kişiden 5'i için idam cezası talep edildiğini dile getirmişti.
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