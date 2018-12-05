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Kaşıkçı cinayetiyle ilgili eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Asiri ve Veliaht Prens'in eski danışmanı Kahtani hakkında yakalama kararı çıkarıldı
05 Aralık 2018 Çarşamba 11:51
Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 11:51
kaşıkçı
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