THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kaşıkçı cinayetinin planlayıcısının kadın mahkumlara işkence yaptığı iddiası

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yakın danışmanlarından ve Cemal Kaşıkçı cinayetinin planlayıcısı olduğu öne sürülen Saud el-Kahtani'nin, Suudi Arabistan'da tutuklu kadın aktivistlere yapılan işkencelerde yer alan isimlerden olduğu iddia edildi

18 Aralık 2018 Salı 21:55
Kaşıkçı cinayetinin planlayıcısının kadın mahkumlara işkence yaptığı iddiası

NEW YORK (AA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yakın danışmanlarından ve Cemal Kaşıkçı cinayetinin planlayıcısı olduğu iddia edilen Saud el-Kahtani'nin, ülkedeki tutuklu kadın aktivistlere yapılan işkencelere katıldığı öne sürüldü.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan kaynakların aktardığına göre, Suudi Arabistan'ın eski kralı Abdullah döneminde kurulan ve ülkedeki insan hakları ihlallerini araştırarak krala bildirme görevini üstlenen İnsan Hakları Komisyonu, son dönemde ortaya atılan hapisteki kadın aktivistlere işkence iddialarını araştırmaya başladı.

Komisyona ifade veren kadın tutukluların ifadelerinin aktarıldığı haberde, Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyen Suudi timin başında olduğu iddia edilen Kahtani'nin adının işkence ekibiyle de anılması dikkati çekti.

- Elektrik, kırbaç ve cinsel taciz iddiaları

Geçen ay Suudi Arabistan'ın en büyük kentlerinden Cidde'deki Dabhan hapishanesindeki mahkumlarla görüşmeye başlayan komisyona ifade veren kadın aktivistlerden birisi de 29 yaşındaki Loujain el-Hathloul'du.

Hathloul, Suudi güvenlik yetkililerinin kendisine vücuduna elektrik verme ve kırbaçlama gibi işkenceler ile cinsel taciz gibi istismarda bulunduğunu anlattı.

Haberde görüşlerine yer verilen kaynaklar, Kahtani'nin Hathloul'a yapılan işkenceleri bire bir denetlediğine işaret ederken, "Kahtani Hathloul'u tecavüz etmek, öldürmek ve lağıma atmakla tehdit etti." ifadesini kullandı.

WSJ'ye konuşan Suudi danışmanlar, aktivistler ve hapishanedeki muameleyi bilen kişiler, 18 tutuklu aktivistin en az 8'inin bu şekilde işkenceye maruz kaldığını belirtti.

- Kadın aktivistlere işkence iddiaları

Kaşıkçı'nın ekimde Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve yakınındaki isimler eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Geçen ay, Suudi Arabistan'da aralarında kadınların da bulunduğu birçok aktivistin, keyfi gözaltına alındıktan sonra sorgu sırasında cinsel taciz, işkence ve diğer kötü muamelelerle karşılaştığı iddia edilmişti.

Suudi Arabistan ise iddiaları, asılsız olduğunu gerekçesi ile inkar etmişti.

- Kahtani kimdir?

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a en yakın isimlerden olan ve Veliaht Prens'in basın danışmanlığını yapan Suud el-Kahtani'nin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi için İstanbul'a gönderilen suikast timinin yöneticisi olduğunu ileri sürülmüştü.

Suudi Arabistan'da muhalifleri hedef alan bir online troll ordusu kurduğu da iddia edilen Kahtani, ABD'nin Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yaptırım listesine aldığı 17 kişi arasında yer almıştı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 21:55
  1. kaşıkçı
  2. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MERCOSUR ülkelerinden Nikaragua'ya kınama
    1. MERCOSUR ülkelerinden Nikaragua'ya..
    2. Anadolu Ajansı "Yılın Haber Ajansı"
    3. UNICEF: "Yemen'deki 5 milyon çocuğa..
    4. 2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    5. Fenerbahçe'den muhteşem dönüş!
    6. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal..
    7. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    8. Şanslı müşterinin yemeğinden inci..
    9. Hindistan'da Phethai kasırgası
    10. Senegal "Thiaroye 44" katliamının..
    11. Belçika Başbakanı Michel istifa..
    12. BAE-ABD ortak askeri tatbikatı sona erdi
    13. Yılmaz Vural evini soyan hırsıza..
    14. Beyaz Saray'dan Fetullah Gülen..
    15. Galatasaray Keçiörengücü ile berabere..
    16. Sudan'da yolcu otobüsü devrildi: 14..
    17. Trump imzaladı! ABD'den çılgın hamle
    18. Filistin'den "Trump'ın Ortadoğu barış..
    19. Keşan'da eğitime kar engeli
    20. "Kalbimi ve sıcaklığımı bu şehrin..
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...