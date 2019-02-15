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Kaşıkçı cinayetini yönetemeyen Dahil’in, Büyükelçi olması tartışmaya sebep oldu

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle gündeme gelen Turki ed-Dahil’in, Suudi Arabistan’ın Abu Dabi Büyükelçisi olarak atanması tartışmalara sebep oldu.

15 Şubat 2019 Cuma 17:24
Kaşıkçı cinayetini yönetemeyen Dahil’in, Büyükelçi olması tartışmaya sebep oldu

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle gündeme gelen Turki ed-Dahil’in, Suudi Arabistan’ın Abu Dabi Büyükelçisi olarak atanması tartışmalara sebep oldu.


Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a yakınlığıyla bilinen Turki ed-Dahil, Suudi Arabistan’ın Abu Dabi Büyükelçisi olarak atandı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle gündeme gelen Turki ed-Dahil, El-Vatan gazetesinde bir dönem Cemal Kaşıkçı ile çalışmıştı. İki yıl önce Al-Arabiya televizyon kanalının başına geçen Dahil, Muhammed bin Selman’ın Kaşıkçı’nın ölümünden sorumlu olmadığını savunmuştu. Veliaht Prens’in aklama çalışmasında başarılı olmadığı düşünülen Dahil, Kaşıkçı cinayetinden Katar’ı sorumlu tutan bir kampanya başlatmış ancak başarısız olmuştu.


Kaşıkçı cinayeti sonrası, Suudi Arabistan’a yönelik Batılı ülkelerden gelen tepkilere karşı, Rusya ve Çin’e yaklaşma teklifini sunan Dahil’in Al-Arabiya televizyonunun Genel Müdürlüğünü bırakmasıyla “başarısız” olduğu eleştirileri yapıldı. Bazı kesimler Dahil’in Kaşıkçı cinayeti hakkındaki medya çalışmalarını başarısız yönettiğini ifade etti. Yerel medya ise, Dahil’in yüksek kabiliyetleri ve Kraliyete yakınlığından dolayı ödüllendirildiğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:24
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