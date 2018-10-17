Kaşıkçı aramalarına Melo da katıldı
Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binasındaki aramaya ceset köpeği "Süper burun" Melo da katıldı. Süper burunun odaklandığı kanıtlar tek tek toplandı.17 Ekim 2018 Çarşamba 12:29
Dün Türk emniyeti Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü düşünülen Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binasını didik didik aradı. 9 saat süren aramalara ceset köpeği “Süper Burun” Melo da katıldı.
İşaret ettiği kanıtlar toplandı
Melo, binanın tüm noktalarını kokladı. Takvim’in haberine göre, görevliler, onun işaret ettiği alanlara yoğunluk gösterdi. Bahçeden toprak, duvardan sıva, havadan toz örnekleri alındı. Sonuçlar 1 hafta sonra...
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