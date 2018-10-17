Kaşıkçı aramalarına Melo da katıldı

Dün Türk emniyeti Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü düşünülen Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binasını didik didik aradı. 9 saat süren aramalara ceset köpeği “Süper Burun” Melo da katıldı.

İşaret ettiği kanıtlar toplandı

Melo, binanın tüm noktalarını kokladı. Takvim’in haberine göre, görevliler, onun işaret ettiği alanlara yoğunluk gösterdi. Bahçeden toprak, duvardan sıva, havadan toz örnekleri alındı. Sonuçlar 1 hafta sonra...