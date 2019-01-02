İngiltere, Kaşıkçı cinayetini kınadığı gün S. Arabistan'a heyet yollamış!

İngiliz Daily Mirror gazetesinin, Bilgi Edinme Yasası kapsamında yaptığı başvuruyla ilgili yanıtta, Uluslararası Ticaret Bakanlığı'nın silah satışlarıyla ilgili birimi olan Savunma ve Güvenlik Dairesi'nden bir heyetin 14 ve 22 Ekim tarihlerinde Suudi Arabistan'da temaslarda bulunduğu belirtildi.

Başbakan May, üst düzey heyetin Riyad'daki ikinci görüşmesini yaptığı gün, "Suudi Arabistan'ı en güçlü şekilde kınadıklarını" açıklamıştı.

Dışişleri tepki göstermişti

Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da, aynı gün parlamentodaki konuşmasında Suudi Arabistan'a verilecek karşılığı değerlendirdiklerini belirterek "Duyduğumuz dehşet verici haberler değerlerimize temelden aykırıdır ve gerçek çıkması halinde buna göre davranacağız" demişti.

Hunt, açıklamasında Ticaret Bakanı Liam Fox'un Riyad ziyaretini iptal ettiğini duyurmuş ancak Riyad'da yapılan silah görüşmelerinden söz etmemişti.

Yemen'e saldırı

Suudi Arabistan, İran destekli Husiler tarafından devrilen Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi yeniden iktidara geçirmek için 2015'te Yemen'e hava saldırıları başlatmıştı.

İç savaşta, çoğu Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava saldırılarında olmak üzere en az 10 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Savaş nedeniyle 16 milyon Yemenli kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya.

'İngiltere, Yemen'deki operasyonların sonra 6 milyar dolarlık silah sattı'

Independent gazetesine göre İngiltere, Yemen'deki hava saldırılarını başlattıktan sonra Riyad'a toplam 4.7 milyar sterlinlik (yaklaşık 6 milyar dolar) silahın satışına izin verdi.

İngiltere, sivil ölümleri nedeniyle Yemen'deki operasyonlarında savaş suçu işlemekle suçlanan Suudi Arabistan'a en fazla silah satan ülke oldu.

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra Almanya ve Norveç, Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmuş, İngiltere'nin de aynı yolu izlemesi çağrıları yapılmıştı.

Silah ticaretine karşı kampanya yürüten of Campaign Against Arms Trade örgütünden Andrew Smith, "Jeremy Hunt, cinayet nedeniyle Suudi Arabistan'ı hemen kınamasına karşın silah satışının durdurulması konusunda hiçbir adım atmadı. İngiltere'yi harekete geçirmek için daha ne kadar saldırı ve ihlal olması gerekiyor?" dedi.