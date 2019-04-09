Kaşıkçı, cinayetine karıştıkları gerekçesiyle 16 Suudi Arabistan vatandaşının ABD’ye girişi yasaklandı
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul’da Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda 2 Ekim’de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin faillerinden oldukları gerekçesiyle 16 Suudi vatandaşının Amerika Birleşik Devletlerine girişinin yasaklandığını açıkladı.09 Nisan 2019 Salı 07:03
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul’da Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda 2 Ekim’de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin faillerinden oldukları gerekçesiyle 16 Suudi vatandaşının Amerika Birleşik Devletlerine girişinin yasaklandığını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı, cinayetindeki rolleri gerekçesiyle isimlerini açıkladığı 16 kişinin ABD’ye girmelerinin uygun olmadığını belirtti.
Pompeo, Listede 16 Suudi Arabistan vatandaşının isimlerini şu şekilde duyurdu; Suud al-Qahtani;Maher Mutreb;Salah Tubaigy;Meshal Albostani;Naif Alarifi;Muhammed Alzahrani;Mansour Abahussain;Khalid Alotaibi;Abdülaziz Alhawsawi;Waleed Alsehri;Thaar Alharbi;Fahad Albalawi;Badr Alotaibi;Mustafa Almadani;Saif Alqahtani;ve Türki Alsehri olarak açıklandı.
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