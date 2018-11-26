Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'daki arama

İSTANBUL (AA) - Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki iki villada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedini arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kaşıkçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki iki villada arama yapmak için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvuruldu. Hakimlik, savcılığın talebini kabul ederek, ikamet adreslerinde arama ve el koyma kararı verdi.

Bu kararın ardından soruşturmayı yürüten savcı ile birlikte İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki iki villada Kaşıkçı'nın cesedini arama çalışması başlattı.

Alınan bilgiye göre, Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturma yürüten yetkililer, 2 Ekim'de Türkiye'ye gelen 15 kişilik Suudi şüphelilerden bazılarının bir Suudi vatandaşıyla telefonla görüştüklerini tespit etti. Bunun üzerine Suudi vatandaşının Yalova'daki villasında ve bitişiğindeki bir villada arama çalışmasının başlatıldığı öğrenildi.

Suudi iş adamının telefon görüşmesinin yapıldığı tarihte yurt dışında olduğu, Türkiye'ye kısa süreli ziyaretlerde bulunduğu ve yaklaşık iki aydır yurda gelmediği iddia edildi.

Savcı eşliğinde İstanbul ve Yalova polisinin adreslerde yaptığı incelemeler sürüyor.