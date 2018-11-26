THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'daki arama

Suudi şüpheliler ile villa sahibinin ilişkisinin tespit edilmesi üzerine adreslerde Kaşıkçı'nın cesedinin arandığı belirtildi

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:34
Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'daki arama

İSTANBUL (AA) - Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki iki villada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedini arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kaşıkçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki iki villada arama yapmak için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvuruldu. Hakimlik, savcılığın talebini kabul ederek, ikamet adreslerinde arama ve el koyma kararı verdi.

Bu kararın ardından soruşturmayı yürüten savcı ile birlikte İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki iki villada Kaşıkçı'nın cesedini arama çalışması başlattı.

Alınan bilgiye göre, Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturma yürüten yetkililer, 2 Ekim'de Türkiye'ye gelen 15 kişilik Suudi şüphelilerden bazılarının bir Suudi vatandaşıyla telefonla görüştüklerini tespit etti. Bunun üzerine Suudi vatandaşının Yalova'daki villasında ve bitişiğindeki bir villada arama çalışmasının başlatıldığı öğrenildi.

Suudi iş adamının telefon görüşmesinin yapıldığı tarihte yurt dışında olduğu, Türkiye'ye kısa süreli ziyaretlerde bulunduğu ve yaklaşık iki aydır yurda gelmediği iddia edildi.

Savcı eşliğinde İstanbul ve Yalova polisinin adreslerde yaptığı incelemeler sürüyor.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 14:34
  1. CemalKaşıkçı
  2. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon
    1. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına..
    2. BM'den İdlib'e insani yardım
    3. İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi
    4. İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ..
    5. The Economist'in 2019 kapağındaki..
    6. Pekmez yapmak maharet kadar püf..
    7. YSK kararını verdi! Aday olmak..
    8. Çengelköy ve Kuleli'deki darbe..
    9. FETÖ'cü Akın Öztürk'ün damadı, "Sarayı..
    10. Sakarya'da terör propagandasına..
    11. Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor..
    12. Başakşehir'de kuyumcu kuryesi soygunu
    13. Amerikan ajansı fotoğrafları paylaştı!..
    14. Bolu Dağı "beyaz örtü"yü bekliyor
    15. GÜNCELLEME 3 - Kaşıkçı cinayetine..
    16. Bagajdaki kilolarca altını böyle çaldı
    17. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald..
    18. Somali'de bombalı saldırı: 6 ölü, 10..
    19. Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maçına..
    20. Çavuşoğlu-Lajcak ortak basın toplantısı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    "Erdoğan, Hatipoğlu'nu aradı, konu kapandı!"
    "Erdoğan, Hatipoğlu'nu aradı, konu kapandı!"
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti