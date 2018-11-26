THY- Banjul
0553 313 94 23

Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'da arama

Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki iki villada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin güvenlik ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:19
Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'da arama

Yol kenarında geniş bahçesi bulunan iki katlı villaya gelen polis ve jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri incelemenin de arasında bulunduğu ekipler, dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramaya villanın içinden başladı.

Drone destekli arama çalışmaları genişletildi.

Bitişikteki iki katlı villada da arama çalışmalarına başlandı, bölgeye iki itfaiye aracı getirildi.

İlk villanın bahçesindeki kuyuda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, bahçeye itfaiyenin sel ve su baskınlarına müdahale aracını getirtti.

Olay yeri inceleme ekipleri de kuyudaki çalışmalara destek veriyor.

Yalova Valisi Muammer Erol, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samanlı'da villada arama gerçekleştirildiğini belirterek, "Aramanın mahiyeti ve sonuçları hakkında gereken açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 13:19
  1. İstanbul
  2. Arama
  3. kaşıkçı cinayeti
  4. Villa
  5. Yalova

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2 zehir taciri tutuklandı
    1. 2 zehir taciri tutuklandı
    2. Lider, İzmir'den galibiyetle dönüyor
    3. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme
    4. Aksaray'da iki tır çarptı: Yaralılar var
    5. Akar ve Güler'den başsağlığı mesajı
    6. İşte bürokrasi! İşte kaynak israfı!..
    7. May'den Brexit uyarısı: Bölünmelere..
    8. Zirvenin sahibi Başakşehir, Göztepe'yi..
    9. Bakan Çavuşoğlu Kanadalı mevkidaşı..
    10. İslami davet çalışmalarıyla bilinen..
    11. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    12. Fransa'daki protestolar ülke..
    13. Hollanda Başbakan Yardımcısından..
    14. Polis düğmeye bastı! DEAŞ'ın inine..
    15. İngiltere Başbakanı May'den Brexit..
    16. İYİ Parti'nin ilk büyükşehir belediye..
    17. Ukrayna'dan kritik çağrı: Rusya başka..
    18. İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi
    19. Antalyaspor'da Göztepe maçı..
    20. Hasankeyf'teki Eyyubi Camisi'nin..
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti