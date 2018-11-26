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Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'da arama

Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki bir villada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin güvenlik ekiplerince arama çalışması başlatıldı

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:36
Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'da arama

YALOVA (AA) - Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki bir villada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin güvenlik ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Yol kenarında geniş bahçesi bulunan iki katlı villaya gelen polis ve jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri incelemenin de arasında bulunduğu ekipler, dedektör köpeklerin de katılımıyla aramaya villanın içerisinden başladı.

Drone destekli arama çalışmaları sürüyor.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:36
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