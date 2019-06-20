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Kaşıkçı cinayetinde kan donduran ses kaydı: "Kurbanlık hayvan geldi mi?"

Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporun detayları ortaya çıktı. Raporda Türk istihbaratının aktardığı söylenen bazı ses kaydı konuşmalarının deşifresine yer verildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 08:44
Kaşıkçı cinayetinde kan donduran ses kaydı: "Kurbanlık hayvan geldi mi?"

Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporda, cinayet planının yeni detayları ortaya çıktı. BM Raportörü Callamard, Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporda, Türk istihbaratının aktardığı söylenen bazı konuşma kayıtlarına yer verdi.

Kayıtlara göre, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi, cinayetten önceki günlerde kimliği belirsiz biriyle "güvenlikle ilgili bir görev"e ilişkin görüşmeler gerçekleştiriyor. Uteybi ile konuşan kişi, devlet yetkilileri tarafından verilen bu görev için protokolden güvenilir birine ihtiyaç olduğunu ve gerekirse bu kişiye özel izin verilebileceğini aktarıyor.

Uteybi, başka bir kişiyle yaptığı görüşmede, Riyad'dan yetkililerin kendisini aradığını ve Riyad'da acil bir eğitim olduğunu söylüyor. Uteybi, görüşmede konunun çok gizli olduğuna vurgu yapıyor.

Kayıtlardan ayrıca Başkonsolos'un Riyad'dan gelecek birileri için konaklama, uçak bileti gibi ayarlamalar yaptığı anlaşılıyor.

"Konsolosluktaki iş iki ya da üç gün sürecek"

Raporda, Suudi infaz ekibinin, Kaşıkçı'yı öldürmek için Riyad'dan İstanbul'a nasıl geldiğine ilişkin konuşmalara yer veriliyor.

Kaşıkçı'nın öldürülmesinden 1 gün önce kimliği belirsiz bir kişi, "Yarın Suudi Arabistan'dan bir komisyon gelecek. Konsoloslukta yapacakları bir şey var? İçerideki işleri iki ya da üç gün sürecek." ifadelerini kullanıyor.

"Kurbanlık hayvan geldi mi?"

Kaşıkçı başkonsolosluğa girmeden birkaç dakika önce infaz ekibinden Adli Tıp Uzmanı Salah Muhammed Abduh et-Tubeyki ve Suudi Arabistan istihbarat servisindeyken Veliaht Prens Bin Selman'ın yakın ekibine dahil olan Mahir Abdulaziz Mutreb arasındaki diyaloglar da raporda yer buldu.

Buna göre Suudi Arabistan istihbarat servisindeyken Veliaht Prens Bin Selman'ın yakın ekibine dahil olan Kaşıkçı cinayetinin ele başı Mahir Abdulaziz Mutreb, Tubeyki'ye, Kaşıkçı'nın cesedini çantaya koymanın mümkün olup olmadığını soruyor.

Buna karşılık Tubeyki, "Hayır, çok ağır." şeklinde yanıt veriyor. Tubeyki, daha sonra, "Kolay olacak. Eklemler ayrılacak. Bedeni ağır. Önce yerde keseceğim. Plastik çantalar alır ve parçalara ayırırsak biter. Her birini saracağız." ifadelerini kullanıyor.

Mutreb ve Tubeyki'nin Kaşıkçı'nın cansız bedenini "deri çantalara" koymayı planladığı şeklindeki konuşmalara yer verilen raporda, Tubeyki'nin "Doğrudan yöneticim ne yaptığımın farkında değil. Beni koruyacak kimse yok." ifadelerinden endişelendiği anlaşılıyor.

‘Parçalara ayırıp paketleyelim...’

BM’nin, Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğun’dan katledilen Cemal Kaşıkçı hakkındaki soruşturma raporuna cinayet anının ses kayıtları da girdi. 17 kişilik Suudi infaz ekibinin Kaşıkçı ile konuşmaları, cinayetten sonraki sözleri ise kan dondurdu: İlk defa yerde kesiyorum. Parçalar halinde keserek plastik poşetlere koyarsak bu iş biter...

1 ekim: Konsoloslukta hazırlık

“Yarın Suudi Arabistan’dan bir komisyon geliyor. Konsoloslukta yapacakları bir şey var. İçerideki işleri iki ya da üç gün sürecek.”

2 Ekim: ‘Cinayet günü’

(Kaşıkçı saat 1:15’te konsolosluğu girdi.)

İnfazcı: Seni Suudi Arabistan’a götürmek için geldik. Hakkında tutuklama kararı var.

İnfazcı: Dışarıda seni bekleyenlere mesaj at ve gelmeyeceğini söyle.

Kaşıkçı: Onlara ne diyeyim, ‘Yakında görüşürüz mü?, Kaçırılıyorum mu? Hayır öyle bir mesaj atmayacağım.

Seni uyutacağız

İnfazcı: Yaz mesajı hemen. Acele et. Bize yardım etmezsen bunun nasıl sonuçlanacağını biliyorsun.

Kaşıkçı: Masanın üstünde duran ilaçlar benim için mi?

İnfazcı: Seni uyuşturacağız.

(Buradan sonra kavga sesleri var...)

İlk defa yerde kesiyorum

1. İnfazcı: Cesedi paketlesek mi acaba?

2. İnfazcı: Hayır çok ağır olur o zaman.

1. İnfazcı: Sorun değil.

1. İnfazcı: İlk defa yerde kesiyorum...

Cesedi parçalara bölüp plastik poşetlere sararsak

iş biter. Her parçayı ayrı paket yaparız...

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 08:44
  1. İstanbul
  2. kaşıkçı
  3. Veliaht Prens bin Selman
  4. Birleşmiş Milletler
  5. Agnes Callamard
  6. Cemal Kaşıkçı

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