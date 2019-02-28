0553 313 94 23

‘Kaşıkçı cinayetinde ismin geçiyor dediler’ Binlerce Türk Lirasını götürdüler

Bartın’da telefonla aradıkları kişileri ‘Kaşıkçı cinayetine isminiz karıştı ve ‘FETÖ ile bağlantınız var’ diyerek dolandırmaya çalışan zanlı tutuklandı.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:20
‘Kaşıkçı cinayetinde ismin geçiyor dediler’ Binlerce Türk Lirasını götürdüler

Bartın’da telefonla aradıkları kişileri ‘Kaşıkçı cinayetine isminiz karıştı ve ‘FETÖ ile bağlantınız var’ diyerek dolandırmaya çalışan zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, vatandaşları arayıp kendisini savcı ve emniyet görevlisi olarak tanıtan 28 yaşındaki M.B. isimli şahıs ‘İsmin Kaşıkçı cinayetinde geçiyor Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda cinayetle ilgili görüntülerin var’, ‘FETÖ terör örgütü kimliğini kullanıyor’ şeklinde söylemlerle para istedi. 1943 doğumlu S.A. isimli vatandaşı dolandırmayı başaran zanlı, Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan şikayetin ardından Ankara ilinde kıskıvrak yakalandı.


Zanlı emniyette alınan ifadesinde bir vatandaşı daha dolandırmak üzere olduğunu itiraf etti. Zanlının yakalandığı sırada Ankara’nın Keçiören ilçesinde oturan bir vatandaşa taksi hattını sattırdığı ve 460 bin lirayı almak üzere olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Diğer yandan Bartın Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek parasını geri alan S.A. da, "Ben dolandırıldım. Muhterem İl Emniyet Müdürlüğümüz bu konu üzerinde gayretle çalıştılar. En kısa zamanda bizi dolandıran şahsı yakaladılar. Bunu memleketimize getirip gereken cezasını vermek üzere harekete geçtiler. Ben İl Emniyet Müdürlüğümüzde çalışan alt ve üst tabakaya kadar hepsine teşekkür ediyorum. Bizlere devamlı suratle tenkit ederek, altın, bilezik gibi mallarımızı almak için aldatma yoluna gidiyorlar. Kati süratle bunlara inanmamamızı istirham ediyorum. Bu konuda emniyetteki ve jandarmadaki, adliyedeki kardeşlerimiz bizlere para istemiyorlar. Ben boşa geldim, aldatıldım. Sizler aldanmayın. Emniyetteki, jandarmadaki, adliyedeki kardeşlerimiz inşallah sizlere her türlü yardımda bulunacaktır" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Kırıkkale'de mandıraya kumar operasyonu
    1. GÜNCELLEME - Kırıkkale'de mandıraya..
    2. Atiker Konyaspor’da Göztepe maçı..
    3. Trabzon'da terör örgütü propagandasına..
    4. Sungurlu’da öğrenci servisleri..
    5. PFDK'den Popov'a 2 maç ceza
    6. DTSO’da işletme yetkililerine mesleki..
    7. Bursa'da cinayet sanığına 18 yıl hapis..
    8. AB'den yalan haberle mücadele çağrısı
    9. 3600 ek gösterge için son dakika yeni..
    10. Kar ve tipi ulaşımı aksattı
    11. Baraja düşen araçta ölen iki kardeşin..
    12. Aileler dikkat! Bu oyun intihara sebep..
    13. Babasının bıçak darbesiyle ölen liseli..
    14. Bu acıya yürek dayanmaz...
    15. Demirkol,AKSA Doğalgaz..
    16. Spor Bilimleri Fakültesi’nden üç..
    17. Dışişleri Bakanlığından Mali’ye..
    18. Kahta’da 28 Şubat Darbesine kınama
    19. "Tekrar rekabetin içinde yer alacağız"
    20. BAKKA Siber güvenlik uzmanı eğitiyor
    21. Mesut Üner, “Çatalca’da her kesimi..
    22. AK Parti’de meclis adayları ile..
    23. BM, Suriye raporunu açıkladı:..
    24. "Postmodern darbe"nin 22. yılı
    25. Şahin eşi ile birlikte hastaları..
    26. Türk iş adamının dolandırılması..
    27. Bakan Pakdemirli, Karabük’ün sera..
    28. Serbest piyasada altın fiyatları
    29. Keşmirliler çatılara ‘kızıl haç’ çiziyor
    30. Ebubekir Taşyürek: "Kartal’da 6 ayda..
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    “Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
    “Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar