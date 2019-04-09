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"Kaşıkçı cinayetinde hesap verilebilirlikte tek yol bağımsız BM soruşturması"

Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Philippe Nassif:- "Maalesef, Trump yönetiminin Suudi hükümetinin insan hakları ihlallerine karşı yüzünü diğer tarafa çevirme konusundaki istekliliği, Kaşıkçı’ya ne olduğu hususunda tüm gerçeklerin ortaya çıkarılması ve bu suçtan dolayı Suudi yetkililerin hesap vermekten kaçamayacakları mesajının verilebilmesi için tarafsız bir BM soruşturması tek çıkar yoldur"

09 Nisan 2019 Salı 23:51
"Kaşıkçı cinayetinde hesap verilebilirlikte tek yol bağımsız BM soruşturması"

NEW YORK (AA) - Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için bağımsız bir Birleşmiş Milletler (BM) soruşturması yapılması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığının Kaşıkçı cinayeti ile bağlantılı 16 kişiye ülkeye giriş yasağı getirmesine yönelik Uluslararası Af Örgütünün ABD internet sitesinde "Kaşıkçı cinayetinde hesap verilebilirlik konusunda tek yol bağımsız BM soruşturmasıdır" başlıklı açıklama yayınlandı.

Örgütün Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Philippe Nassif, "Eğer ABD, Cemal Kaşıkçı cinayetinde sorumluluk alma konusunda ciddiyse, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, BM öncülüğünde bağımsız bir soruşturma çağrısı ve desteğinde bulunmalıdır." ifadesini kullandı.

Nassif, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Maalesef, Trump yönetiminin Suudi hükümetinin insan hakları ihlallerine karşı yüzünü diğer tarafa çevirme konusundaki istekliliği, Kaşıkçı’ya ne olduğu hususunda tüm gerçeklerin ortaya çıkarılması ve bu suçtan dolayı Suudi yetkililerin hesap vermekten kaçamayacakları mesajının verilebilmesi için tarafsız bir BM soruşturması tek çıkar yoldur."

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kaşıkçı cinayetinde rolleri olduğu gerekçesiyle önceki gün 16 Suudi vatandaşının ABD'ye girişinin yasaklandığını açıklamıştı.

Kaşıkçı'nın öldürülmesinden 6 ay sonra gelen bu yaptırım kararıyla ilgili ABD Dışişleri Bakanı'na yeterli ve güvenilir kaynağa sahip olduğunda "ağır insan hakları ihlalleri" ve "yolsuzluk" gerekçelerine dayanarak yabancı hükümet yetkililerine ABD'ye giriş yasağı getirme yetkisinin verildiği kaydedilmişti.

ABD Hazine Bakanlığı da geçen kasımda, Kaşıkçı cinayetinde rol oynadığı gerekçesiyle Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında, Dışişleri Bakanlığının listesine almadığı Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Katibi de dahil 17 Suudi vatandaşını yaptırım listesine almış ve bu kişilerin ABD'deki mal varlıklarını dondurarak ticari ilişkilerini yasaklamıştı.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 23:51
  1. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  2. bağımsız bir BM soruşturması
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Uluslarası Af Örgütü

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