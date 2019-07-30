"Kaşıkçı cinayetinde hala cevaplanmamış çok soru var"

İSTANBUL (AA) - TRT World Kanal Direktörü Selim Atalay, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde hala cevaplanmamış çok soru olduğunu belirterek, "Cinayet emrini kim verdi? Ceset nasıl yok edildi? Cinayetten sonraki süreç nasıl işledi? Tüm bu sorulara doğru cevabı vermek için TRT ilk günden beri doğru bilgileri izleyicilere ulaştırdı. Ama cinayetin failleri ve hukuki süreç tamamlanmış değil. Onun için medyanın süreci yakından takip etmesi ve gizli bilgileri ortaya çıkararak okuyucuya ulaştırması gerekiyor. Medyanın takip etmesi gereken onlarca farklı denklem var." dedi.

TRT'nin ev sahipliğinde düzenlenen 5. Küresel Haber Forumu, 35 ülkeden 120'dan fazla katılımcıyla Swissotel The Bosphorus'ta başladı. Habercilik alanında üst düzey yetkilileri, uzmanları, gazetecileri ve medya mensuplarını bir araya getiren Asya-Pasifik Yayın Birliği'nin en önemli etkinliklerinden biri olarak değerlendirilen forum, "Habercilikte Güven ve Gerçeklik" temasıyla düzenleniyor.

TRT Genel Müdürü ve (ABU) Başkan Yardımcısı İbrahim Eren ile ABU Genel Sekreteri Javad Mottaghi'nin açılış konuşmaların ardından "Kaşıkçı cinayeti durum analizi" oturumu düzenlendi.

Atalay, oturumun açılış konuşmasında, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması, toplumun doğru ve güvenilir bilgilere ulaşabilmesi için TRT'nin ilk günden itibaren yoğun bir çalışma içinde olduğunu ifade ederek, cinayet aydınlanmadığı için medyaya hala büyük sorumluluklar düştüğünü anlattı.

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu içerisinde kaybolduğunu ve cinayetin bir "diplomatik cinayet" olduğunu aktaran Atalay, Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın hazırladığı raporda da uluslararası hukuk açısından Suudi Arabistan'ın sorumlu tutulduğunu söyledi.

Atalay, raporun uluslararası hukuk açısından önemli bir delil teşkil ettiğini belirterek, medyanın süreçteki rolüne ilişkin şunları kaydetti:

"Medya bu süreci ilk günden bugüne dek çok yakından takip etti. Sadece ulusal medya değil, uluslararası medya da cinayetin tüm boyutlarıyla ilgili çalışmalar yaptı. Şunu bir kez daha vurgulamak gerekiyor. Kaşıkçı cinayetinde hala cevaplanmamış çok soru var. Cinayet emrini kim verdi ve kim, nasıl uyguladı? Ceset nasıl yok edildi? Cinayetten sonraki süreç nasıl işledi? Tüm bu sorulara doğru cevabı vermek için TRT ilk günden beri doğru bilgileri izleyicilere ulaştırdı. Ama cinayetin failleri ve hukuki süreç tamamlanmış değil. Onun için medyanın süreci yakından takip etmesi ve gizli bilgileri ortaya çıkararak okuyucuya ulaştırması gerekiyor. Medyanın takip etmesi gereken onlarca farklı denklem var.

Bizler gazeteciler ve medya mensupları olarak cinayetle ilgili gerçekleri, bağlantıları ortaya koymak ve bu cevapsız kalan soruları cevaplamak ve bilgileri tarafsız, güvenilir ve doğru bir şekilde okuyuculara aktarmak zorundayız. Kaşıkçı cinayeti siyasi bir cinayettir ve bu cinayette birçok kişinin parmağı var. Cinayetle ilgili olarak elimizde onlarca belge ve kanıt var. Bunları 2 bölümlük bir belgesel projesinde sunmak istiyoruz. Ama cinayet maalesef hala aydınlatılmış değil. Bu süreç sona erdiğinde ve her şey açığa çıktığında biz de yine en iyi şekilde bunu aktaracağız ve aktarmaya devam edeceğiz."

- "Kaşıkçı cinayeti bir film gibi takip edildi"

Atalay'ın konuşmasının ardından TRT World sunucularından Ali Mustafa'nın moderatörlüğünde Filipinler merkezli ABS-CBN medya şirketinden Haber Müdürü Yardımcısı Regina Ging Reyes, Tayland merkezli PBS medya şirketinden Yönetici Danışmanı Thepchai Sae Yong ve TRT World Dijital İçerik Yöneticisi Yusuf Özhan'ın katıldığı oturumda, Kaşıkçı cinayetinin dijital medyadaki ve uluslararası medyadaki etkileri tartışıldı.

Özhan, yeni medyanın geleneksel medyadan birçok açıdan farklı olduğunu belirterek, "Sosyal medya izleyicisi çok daha aktif ve hızlı. Sizden alınan bilgiler hızlı bir şekilde kullanıma giriyor. Bunun için söyleyeceklerinizin doğruluğu kadar nasıl söylediğiniz de önemli. Kaşıkçı cinayeti bir film gibi takip edildi. İnsanlar aslında bu cinayeti çözmek için sürecin bir parçası haline geldi. Tüm sıcak bilgiler insanlar tarafından hızlı bir şekilde paylaşıldı. Gazeteciler açısından bu anlamda birçok zorluk ortaya çıktı. Hikayenin nasıl anlatıldığı daha da önemli hale geliyor. Sizin sosyal medyada bir gazeteci olmanızın önemi olmuyor bazen ve dedikleriniz anında çok farklı yönlendirilerek büyük kitlelere ulaştırılabiliyor." diye konuştu.

Reyes de Kaşıkçı cinayetinin ülkesinde çok yakından takip edildiğini ve medya mensupları tarafından çok önemsendiğini söyledi.