"Cemal Kaşıkçı cinayeti üzerine kalmasın diye..." İşte bin Selman'ın B Planı!

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürüldüğü büyük ölçüde netlik kazandı.

Türkiye'ye gelen suikast timi kraliyete bağlı

Soruşturma derinleştikçe, bin Selman göze batıyor, tüm işaretler prensi gösteriyor. Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmadan önce Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelen özel timde yer alan 2 kişinin direkt olarak Prens Selman'a bağlı olduğu ortaya çıkmıştı.

Bu isimler, Muhammed Saad Al Zahrani ve Thaar Ghaleb T. Alharbi'den başkası değildi.

Veliaht Prensin B Planı

Tüm işaretlerin bin Selman’ı göstermesi, “modern Arabistan” imajının zedelenmesi, başta ABD olmak üzere, dünya basının veliaht prensi hedef alması ve ülkeye yönelik tehditvari açıklamalar, Suudi Arabistan’ı iyice panikletti.

Ensonhaber’in haberine göre, Prens Muhammed’in, cinayetin üzerine kalmaması için suçu Suudi derin devletine atmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Prens Selman böylelikle hem dünyadaki imajına zarar gelmemesini sağlayacak hem de Kraliyet'teki muhaliflerinden kurtulmuş olacak.

ABD sahneye çıkabilir

Bu tiyatroda, Amerika'nın da rolü olabilir. Suudi Arabistan'ın yeni dönemini şekillendiren Amerika, böylelikle Prens Selman ile ülkenin tüm yöneticilerini istediği doğrultuda seçmiş olacak.