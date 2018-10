Kaşıkçı cinayeti sosyal medyada böyle tepki gördü!

Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü açıklamasının ardından sosyal medyada cinayeti resimleyen karikatürler paylaşıldı.

Kaşıkçı olayının en başından beri, Suudilere gözdağı vermeye çalışan Donald Trump, karikatürde Selman'ın kanlı olan elini yıkıyor.

Diğer karikatürde ise cinayetin baş sorumlusu Selman ve ekibi, konsolosluğun girişinde tereste ile görülüyor.

The New Yorker: Trump, Suudilerin avukatı gibi davranıyor

ABD'nin önde gelen dergilerinden The New Yorker'da Trump'ı Suudilerin savunucusu olmakla suçladı. Dergide yer alan bir makalede, “Trump hiçbir zaman Kaşıkçı'nın muhtemel ölümünün açık gerçekliğini kabul etmedi ve böyle bir zamanda Amerikan başkanından beklendiği şekilde insan hakları ve özgürlük savunuculuğundan daha çok, şu an hala dünya kamuoyu önünde Suudilerin avukatı gibi davranmaya devam ediyor.” dendi.