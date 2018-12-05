Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında yakalama kararı

İSTANBUL (AA) - Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın eski danışmanı Suud el-Kahtani hakkında ''tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme'' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturmayı yürüten savcılık, elde edilen yeni deliller doğrultusunda, eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri ve Veliaht Prens'in eski danışmanı Suud el-Kahtani hakkında ''tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme'' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Savcılığın talep yazısında, Kaşıkçı cinayetine ilişkin savcılığın daha önce yaptığı açıklamalara değinilerek, cinayet tarihinden bir gün önce Suudi Arabistan Krallığı'ndan İstanbul'a gelen 15 şüphelinin kimlik bilgilerine yer verildi.

Sevk yazısında, söz konusu 15 şüpheli ile Suudi Arabistan Krallığı Başkonsolosluğu'nda çalışan şüpheliler Ahmed Abdullah A. Almuzaını, Muflis Shaya M. Al Muslih ve Saad Muid Alqarni'nin cinayetten sonra Suudi Arabistan'a geri döndükleri belirtildi.

Suudi Arabistan Krallığı adli makamlarınca 18 şüphelinin haricinde şüpheliler eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri ve Veliaht Prens'in eski danışmanı Suud el-Kahtani hakkında soruşturma yürütüldüğü anlatılan sevk yazısında, El-Asiri ve El-Kahtani'nin Kaşıkçı'nın öldürülmesinin Suudi Arabistan'daki planlayıcıları arasında yer aldıkları bilgilerinin elde edildiği aktarıldı.

Söz konusu 18 şüpheli hakkında ''tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme'' suçundan yakalama kararı çıkartıldığı anımsatılan sevk yazısında, Suudi Arabistan Krallığı adli makamlarınca yürütülen soruşturmada elde edilen bilgiler doğrultusunda 18 şüphelinin gerçekleştirdiği öldürme eyleminde şüpheliler El-Asiri ve El-Kahtani'nin olayın planlayıcıları arasında yer aldıkları hususunda kuvvetli şüphe bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Sevk yazısında, bu nedenlerle şüpheliler El-Asiri ve El-Kahtani hakkında ''tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme'' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Talebi değerlendiren İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, atılı suçlardan iki şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.



