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"Kaset komplosu" davasında ara karar

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili 171 sanığın yargılandığı davada mahkeme 2 kişinin tahliyesine karar verdi

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:40
"Kaset komplosu" davasında ara karar

ANKARA (AA) - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davada 2 sanığın tahliyesine hükmedildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, ara karar öncesi sanık ve avukatlarının talepleri ile cumhuriyet savcısının mütalaası alındı.

Savcı, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanıkların adli kontrolünün kaldırılmasına yönelik taleplerini reddetti.

Mahkeme heyeti, Erhan Sazil ve Ertan Aslan'ın tahliyeleri, tutuklu sanıkların da mevcut durumunun devamını kararlaştırdı.

Duruşma, 11 Şubat 2019'a ertelendi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:40
  1. "Kaset komplosu" davası
  2. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. Deniz Baykal
  4. kaset komplosu
  5. MHP
  6. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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