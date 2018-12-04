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"Kaset komplosu" davası

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili 171 sanığın yargılanmasına devam edildi

04 Aralık 2018 Salı 15:23
"Kaset komplosu" davası

ANKARA (AA) - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, tanık gazeteci A.Ö'nün, Deniz Baykal'a ait görüntülerle ilgili beyanı alındı.

A.Ö, Ankara'dan, gazeteci Cevheri Güven'in gece on iki civarı aradığını, "Size bir yayın gönderdik. Bakar mısınız?" dediğini, bunun üzerine bilgisayarını açtığında "Varan-1, Varan-2" diye iki görüntü geldiğini gördüğünü kaydetti. A.Ö, "Kardeşim de olan ortağım S.Ö. ile oturdum ve istişare ettim. Bu kaseti yayınlayamayacağını, çirkin bir olay olduğunu söylemişti. Biz bundan 5-6 dakika sonra bu yayını 'habervaktim.com' internet sitesinde gördük." diye konuştu.

Mahkeme başkanının sorusu üzerine de A.Ö, "son sayfa" yayın grubunun sahibi ve çalışanı olduğunu dile getirdi.

A.Ö, Cevheri Güven'in benzer görüntüleri daha önce de gönderdiğini dile getirerek ancak bu görüntüyü mahrem gördükleri için yayınlamadıklarını bildirdi.

Duruşmaya, yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 15:23
  1. "Kaset komplosu" davası
  2. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. Deniz Baykal
  4. MHP
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
  6. usülsüz dinleme

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