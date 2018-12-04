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"Kaset komplosu" davası

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili 171 sanığın yargılanmasına devam edildi

04 Aralık 2018 Salı 13:51
"Kaset komplosu" davası

ANKARA (AA) - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın özel hayatıyla alakalı olduğu iddia edilen görüntülerin yayımlanmasıyla alakalı o dönem Akit gazetesinin haber müdürlüğünü yapan F.A'yı tanık olarak dinledi.

F.A, 2010'da yaşanan olaylar sırasında gazetenin haber müdürlüğünü yaparken "habervaktim.com" isimli internet sitesinden de sorumlu olduğunu söyledi. Bu sorumluluğun haberlerin ve köşe yazılarının internet sitesine aktarılmasından, güncel olayların yayımlanmasından ibaret olduğunu anlatan F.A, olay günü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir programı dolayısıyla Ankara dışında olduğunu ifade etti.

F.A, o günün akşam saatlerinde gazetenin Ankara temsilcisi sanık Yener Dönmez'in telefon ettiğini, kendisini arayan gazeteci Cevheri Güven'in Deniz Baykal ile ilgili bir videonun linkini "habervaktim.com"un ihbar hattına gönderdiğini ve haber yapılabileceğini söylediğini aktardı. F.A, Dönmez ile görüşmesinin ya kendisinin ya da onun aramasıyla olmuş olabileceğini, zaman geçtiği için tam olarak hatırlamadığını da bildirdi.

Bu konu kendilerini aşacağı için Dönmez'in gazetenin patronuyla görüşmeyi düşündüğünü, patronun bilgisi dahilinde de haberin "habervaktim.com" internet sitesinden yayımlandığını belirten F.A, ancak haberde görüntü için link verildiğini söyledi. F.A, görüntüyü izlemek isteyenlerin bu linke tıkladığında "metacafe.com" internet sitesine yönlendirildiğini, bu yüzden "habervaktim.com"un görüntüyü direkt yayımlamış olmadığını ifade etti.

Bu alıntılama olayından bir iki gün sonra gazetenin patronunun, bir televizyon kanalındaki programa katıldığını ifade eden F.A, olayın nasıl geliştiğini anlattığını, bu yüzden haber yayımlanmadan önce önce Dönmez'in onu aramış olduğunu anladığını aktardı.

F.A, görüntünün Cevheri Güven'in dışında bir başkası tarafından da ihbar hattına gönderilmiş olabileceğini, bunu net olarak bilmediğini dile getirdi.

Duruşmaya öğle arası verildi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 13:51
  1. "Deniz Baykal"
  2. "Kaset komplosu" davası
  3. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. MHP
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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