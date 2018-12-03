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"Kaset komplosu" davası

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili 171 sanığın yargılanmasına devam edildi

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:34
"Kaset komplosu" davası

ANKARA (AA) - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık eski emniyet müdürü Hayati Başdağ, yaptığı savunmada, başka dosyadan tutuklu olduğunu söyledi.

Yargılandığı bu davayla ilgili suç isnat edilen iletişime müdahale talep formlarını görmediğini, ayrıca imza ve parafların kendisine ait olduğuna dair kriminal inceleme talebinin kabul edilmediğini ileri süren Başdağ, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

"Bir Türk ülkücüsüyüm." diyen Başdağ, bu kişilikteki bir insan olarak terörist diye suçlanmasının bir hakaret olduğunu savundu.

Başdağ, "Meslek hayatım boyunca görevimi kanunlar çerçevesinde yaptım. Vicdanım rahat, gece rahat uyuyorum ve tüm suçlamaları reddediyorum." diye konuştu.

İddianameyi "kötü bir istihbarat bülteni"ne benzeten Başdağ, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı yönündeki iddiayı da kabul etmedi.

Başdağ, yargılandığı başka bir davada ByLock programını kullanmadığının tespit edildiğini öne sürerek, programın yüklendiği belirtilen telefon numarasının kendisine ait olduğunu söyledi. Sanık, ByLock ile bağlantı kurduğu iddiasının da doğru olamayacağını çünkü ilk bağlantının, tutuklandıktan sonra gerçekleşmiş olduğunun tespit edildiğini savundu.

Duruşmaya öğle arası verildi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 12:34
  1. "Kaset komplosu" davası
  2. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. Deniz Baykal
  4. FETÖ
  5. Kaset kumpası davası
  6. MHP
  7. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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