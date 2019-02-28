Kasayı açarken suçüstü yakalandı Bursa’nın İnegöl ilçesinde en işlek caddesi bulunan bir alışveriş merkezine çatıdan hırsızlık içi giren şahıs, kasayı açmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde en işlek caddesi bulunan bir alışveriş merkezine çatıdan hırsızlık içi giren şahıs, kasayı açmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Polisler tarafından gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.

Olay Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. İnegöl’ün en işlek caddesinde bulunan alışveriş merkezine çatından giren Yusuf D, merkezde bulunan kasaya yöneldi. Alışveriş merkezindeki alarmın çalması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen ekipler mağazanın sorumlusuyla birlikte içerde yaptıkları aramada Yusuf D’yi kasayı açmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.