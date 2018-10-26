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Kasasından 100 kilo altın çıkmıştı! Detaylar belli oldu

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 sanık hakkında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 17-25 Aralık kumpasını kuran savcılarından firari Muammer Akkaş'ın amcası Faruk Akkaş'ın, eşinin ve kardeşinin sahte kimlikle kiraladıkları banka kasasında 100 kilogram altının çıkmasına ilişkin ayrıntılara yer verildi.

26 Ekim 2018 Cuma 21:38
Kasasından 100 kilo altın çıkmıştı! Detaylar belli oldu

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler Faruk Akkaş, S.A., Ş. Ç.  ve İ. S. Ç. hakkında hazırlanan iddianame, Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce  kabul edildi.

İddianamede, tutuklu sanık Faruk Akkaş'ın, "Silahlı terör örgütüne üye  olma", tutuksuz sanıklar S. A. ve kardeşi Ş.Ç'nin, "Örgüte bilerek isteyerek  yardım etme", İ.S.Ç'nin ise "Örgüt adına suç işleme, özel belgede sahtecilik"  suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, sanıklar ve banka kasasında 100 kilogram altının  çıkmasıyla ilgili ayrıntılara da yer verildi.

Faruk Akkaş ile ilgili çeşitli tarihlerde FETÖ/PDY üyesi olduğu ve  örgüte finansal destek sağladığı yönünde ihbarlar yapıldığı belirtilen  iddianamede, bir şüphelinin beyanında Akkaş'ın bir dönem örgüt yapısının içinde  sohbetlere katıldığı aktarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisine başvurduğu T.T'nin,  Faruk  Akkaş'ın da katıldığı yemek ve toplantılarda Fetullah Gülen'in taleplerinin dile  getirildiği, bu taleplerin genelde maddi anlamda yardım şeklinde olduğu  vurgulanan iddianamede, Akkaş'ın 2008'den beri örgütün Bank Asya'sında hesap  açtığı, örgüt çağrısı üzerine  Eylül 2014'te 30 bin lira para yatırıldığı, hesabı  yüksek miktarlı bankacılık işlemleriyle aktif kullandığı bildirildi.

İddianamede, düzenlenen raporlarda, şüphelilerin para transferi  yaptıkları kuruluşların FETÖ ile irtibatlı kuruluşlar  olduğu,  Altınbaşak Eğitim  Yayın Turizm Ticaret A.Ş.'nin de MASAK raporlarında belirtilen  ve yurt dışında   faaliyet gösteren "Gülenist" kuruluşlara Isparta'da bulunan bankalar aracılığıyla  para gönderdiği vurgulandı.

Sanığın telefon görüşme kayıtlarında, FETÖ/PDY şüphelisi  51 kişiyle  irtibatlı olduğu, bu kişiler arasında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu  belirtildi.

HABERİNİN OLMADIĞINI İDDİA ETTİĞİ KASADAKİ MÜCEVHERAT KENDİSİNE AİTMİŞ

İddianamede ifadesine de yer verilen sanığın kuyumcu dükkanını 1983  yılında babası S.A. ile kurduğunu, 1992'de de babasından devraldığına  değinilerek, şunlar kaydedildi:

"2016 sonunda finansal problemler nedeniyle bankalara çok borçlandığım  için dükkandaki altın ve ziynet eşyalarını hacze kaptırmamak amacıyla eşime  dükkandaki bütün ziynet eşyalarını bir bankaya koyup, dükkanı kapatmasını  söyleyerek, Isparta'dan ayrıldım. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında psikolojik  olarak kendimi kötü hissettiğimden, Isparta'dan ayrıldım. 1,5 yıl kadar önce  Antalya'dayken basından FETÖ/PDY üyesi olduğum gerekçesiyle arandığımı öğrendim.  FETÖ/PDY üyesi değilim. 10 yılı aşkın süredir aynı telefon hattını kullanıyorken,  20 Temmuz 2016'dan sonra ihtiyaç duymadığım için bu telefonu kullanmadım. Eşim ve  çocuklarımla irtibat kurmadım. Örgüt sohbetlerine katılmadım. Örgüt tarafından  organize edilen Bosna Hersek gezisine katıldım. 2008'de şirket ortaklarının  teklifi üzerine kar amacıyla Altınbaşak Eğitim Yayın Ticaret A.Ş'nin 1/5  hissesini satın aldım. Şirketin ve bünyesindeki okulların FETÖ/PDY ile iltisaklı  olduğunu bilmiyordum. Örgütün il sorumlusu olduğu iddia edilen kişi öğretmendi.  Müracaatı üzerine Altınbaşak A.Ş.'ye sorumlu müdür atadık. Onun müdürlükten  ayrılmasından sonra il sorumlusu olduğu iddia edilen kişiyi sorumlu müdür atadık.  Bank Asya'nın örgüte ait olduğunu bilmiyordum. Eşim ve kayınbiraderlerim  tarafından kiralık kasa için yapılan işlemlerden haberim yok. Kiralık kasadaki  mücevherat bana ait. Altınbaşak şirketine verdiğim borçlara karşılık bu şirketten  kendi lehime çek aldım."

İddianamede, Isparta Emniyet Müdürlüğüne 22 Ekim 2017'de yapılan  isimsiz ihbarda ise Faruk Akkaş'ın paralarını eşi ve annesi adına Ziraat  Bankası'na yatırdığı vurgulandı.

İhbar mektubunda, annesinin ölmesi üzerine de sahte evrak düzenleyerek  paraları eşinin kardeşlerinden birinin üzerine geçirdiği belirtilen iddianamede,  "Akkaş'ın kardeşinin aynı bankada müdür yardımcılığı yaptığı, bu işe o yardım  etti, bu işin içinde.... Saklanan paralar çuvallar içerisinde avro ya da dolar  olabilir." şeklinde ihbarda bulunulduğu aktarıldı.

İddianamede, ihbara konu Faruk Akkaş'ın FETÖ/PDY üyesi olduğu, bu  örgütün Isparta'daki en etkili ticari kuruluşlarının yüzde 20 hisseli ortağı ve  yönetim kurulu başkanı olduğu ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kaçtığı, 19  Şubat 2018'de Antalya'da yakalandığı bilgisine yer verildi.

İhbarlar üzerine yapılan soruşturmada Isparta Ziraat Bankası Merkez  Şubesi'nde yapılan aramada Faruk Akkaş adına kiralık kasa bulunmadığı, İ.S.Ç'ye  ait bir kiralık kasa, Ş. Ç'ye ait ise 5 kiralık kasanın olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede, 314, 152, 182, 56, 48 ve 80 nolu kasalar içerisinde 14  Ayar 348.50 gram set, 22 ayar 208.77 gram burma bilezik, külçe altın, tel  bilezik, yüzük, künye ve kelepçe olmak üzere çok sayıda mücevheratın bulunduğu,  yine kasalarda Altınbaşak Limited Şirketi amblemi bulunan zarflar içerisinde  25  ve 50 bin lira değerlerinde toplam 16 çek aslının elde edildiği bilgisi yer aldı.

İddianamede, S.A'nın evinde farklı modellerde 290 kol saati ele  geçirildiği belirtildi.

Şüpheli S.Ç'nin iddianamede yer alan ifadesinde, 15 Temmuz darbe  girişiminin ardından eniştesinin evi terk ettiğini, nereye gittiğini, nerede  olduğunu bilmediğini, icra korkusu nedeniyle kız kardeşinden aldığı altın ve  paraları kiralık kasalara koyduklarını ileri sürdü.

S. A'nın ise ifadesinde, örgüt üyesi olmadığını, eşinin de örgüt üyesi  olduğu konusunda bir bilgisinin bulunmadığını, eşinin borçları nedeniyle altın ve  paraları kuyumcu dükkanından alarak, kiralık kasalara koyduklarını savundu.

BANKA KASASINDA ÇIKAN ZİYNET EŞYALARI KAYIT DIŞI

Davraz Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden getirtilen sicil ve mali bilgiler  üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi raporunda, sanığın 2016 yılında işi terk  ettiğinde mal stokunun "sıfır" gösterildiğinin belirtildiği iddianamede, satış  hasılatının bir önceki yıldan 4 milyon 315 bin lira daha arttığı, Faruk Akkaş'ın  gelir beyanlarına göre banka kasasında ele geçen ziynet eşyası ve emtiaların  tamamının kayıt dışı olduğu kaydedildi.
 

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 21:38
  1. Isparta
  2. Antalya
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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