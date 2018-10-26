Kasasından 100 kilo altın çıkmıştı! Detaylar belli oldu

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler Faruk Akkaş, S.A., Ş. Ç. ve İ. S. Ç. hakkında hazırlanan iddianame, Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede, tutuklu sanık Faruk Akkaş'ın, "Silahlı terör örgütüne üye olma", tutuksuz sanıklar S. A. ve kardeşi Ş.Ç'nin, "Örgüte bilerek isteyerek yardım etme", İ.S.Ç'nin ise "Örgüt adına suç işleme, özel belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, sanıklar ve banka kasasında 100 kilogram altının çıkmasıyla ilgili ayrıntılara da yer verildi.

Faruk Akkaş ile ilgili çeşitli tarihlerde FETÖ/PDY üyesi olduğu ve örgüte finansal destek sağladığı yönünde ihbarlar yapıldığı belirtilen iddianamede, bir şüphelinin beyanında Akkaş'ın bir dönem örgüt yapısının içinde sohbetlere katıldığı aktarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisine başvurduğu T.T'nin, Faruk Akkaş'ın da katıldığı yemek ve toplantılarda Fetullah Gülen'in taleplerinin dile getirildiği, bu taleplerin genelde maddi anlamda yardım şeklinde olduğu vurgulanan iddianamede, Akkaş'ın 2008'den beri örgütün Bank Asya'sında hesap açtığı, örgüt çağrısı üzerine Eylül 2014'te 30 bin lira para yatırıldığı, hesabı yüksek miktarlı bankacılık işlemleriyle aktif kullandığı bildirildi.

İddianamede, düzenlenen raporlarda, şüphelilerin para transferi yaptıkları kuruluşların FETÖ ile irtibatlı kuruluşlar olduğu, Altınbaşak Eğitim Yayın Turizm Ticaret A.Ş.'nin de MASAK raporlarında belirtilen ve yurt dışında faaliyet gösteren "Gülenist" kuruluşlara Isparta'da bulunan bankalar aracılığıyla para gönderdiği vurgulandı.

Sanığın telefon görüşme kayıtlarında, FETÖ/PDY şüphelisi 51 kişiyle irtibatlı olduğu, bu kişiler arasında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu belirtildi.

HABERİNİN OLMADIĞINI İDDİA ETTİĞİ KASADAKİ MÜCEVHERAT KENDİSİNE AİTMİŞ

İddianamede ifadesine de yer verilen sanığın kuyumcu dükkanını 1983 yılında babası S.A. ile kurduğunu, 1992'de de babasından devraldığına değinilerek, şunlar kaydedildi:

"2016 sonunda finansal problemler nedeniyle bankalara çok borçlandığım için dükkandaki altın ve ziynet eşyalarını hacze kaptırmamak amacıyla eşime dükkandaki bütün ziynet eşyalarını bir bankaya koyup, dükkanı kapatmasını söyleyerek, Isparta'dan ayrıldım. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında psikolojik olarak kendimi kötü hissettiğimden, Isparta'dan ayrıldım. 1,5 yıl kadar önce Antalya'dayken basından FETÖ/PDY üyesi olduğum gerekçesiyle arandığımı öğrendim. FETÖ/PDY üyesi değilim. 10 yılı aşkın süredir aynı telefon hattını kullanıyorken, 20 Temmuz 2016'dan sonra ihtiyaç duymadığım için bu telefonu kullanmadım. Eşim ve çocuklarımla irtibat kurmadım. Örgüt sohbetlerine katılmadım. Örgüt tarafından organize edilen Bosna Hersek gezisine katıldım. 2008'de şirket ortaklarının teklifi üzerine kar amacıyla Altınbaşak Eğitim Yayın Ticaret A.Ş'nin 1/5 hissesini satın aldım. Şirketin ve bünyesindeki okulların FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğunu bilmiyordum. Örgütün il sorumlusu olduğu iddia edilen kişi öğretmendi. Müracaatı üzerine Altınbaşak A.Ş.'ye sorumlu müdür atadık. Onun müdürlükten ayrılmasından sonra il sorumlusu olduğu iddia edilen kişiyi sorumlu müdür atadık. Bank Asya'nın örgüte ait olduğunu bilmiyordum. Eşim ve kayınbiraderlerim tarafından kiralık kasa için yapılan işlemlerden haberim yok. Kiralık kasadaki mücevherat bana ait. Altınbaşak şirketine verdiğim borçlara karşılık bu şirketten kendi lehime çek aldım."

İddianamede, Isparta Emniyet Müdürlüğüne 22 Ekim 2017'de yapılan isimsiz ihbarda ise Faruk Akkaş'ın paralarını eşi ve annesi adına Ziraat Bankası'na yatırdığı vurgulandı.

İhbar mektubunda, annesinin ölmesi üzerine de sahte evrak düzenleyerek paraları eşinin kardeşlerinden birinin üzerine geçirdiği belirtilen iddianamede, "Akkaş'ın kardeşinin aynı bankada müdür yardımcılığı yaptığı, bu işe o yardım etti, bu işin içinde.... Saklanan paralar çuvallar içerisinde avro ya da dolar olabilir." şeklinde ihbarda bulunulduğu aktarıldı.

İddianamede, ihbara konu Faruk Akkaş'ın FETÖ/PDY üyesi olduğu, bu örgütün Isparta'daki en etkili ticari kuruluşlarının yüzde 20 hisseli ortağı ve yönetim kurulu başkanı olduğu ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kaçtığı, 19 Şubat 2018'de Antalya'da yakalandığı bilgisine yer verildi.

İhbarlar üzerine yapılan soruşturmada Isparta Ziraat Bankası Merkez Şubesi'nde yapılan aramada Faruk Akkaş adına kiralık kasa bulunmadığı, İ.S.Ç'ye ait bir kiralık kasa, Ş. Ç'ye ait ise 5 kiralık kasanın olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede, 314, 152, 182, 56, 48 ve 80 nolu kasalar içerisinde 14 Ayar 348.50 gram set, 22 ayar 208.77 gram burma bilezik, külçe altın, tel bilezik, yüzük, künye ve kelepçe olmak üzere çok sayıda mücevheratın bulunduğu, yine kasalarda Altınbaşak Limited Şirketi amblemi bulunan zarflar içerisinde 25 ve 50 bin lira değerlerinde toplam 16 çek aslının elde edildiği bilgisi yer aldı.

İddianamede, S.A'nın evinde farklı modellerde 290 kol saati ele geçirildiği belirtildi.

Şüpheli S.Ç'nin iddianamede yer alan ifadesinde, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından eniştesinin evi terk ettiğini, nereye gittiğini, nerede olduğunu bilmediğini, icra korkusu nedeniyle kız kardeşinden aldığı altın ve paraları kiralık kasalara koyduklarını ileri sürdü.

S. A'nın ise ifadesinde, örgüt üyesi olmadığını, eşinin de örgüt üyesi olduğu konusunda bir bilgisinin bulunmadığını, eşinin borçları nedeniyle altın ve paraları kuyumcu dükkanından alarak, kiralık kasalara koyduklarını savundu.

BANKA KASASINDA ÇIKAN ZİYNET EŞYALARI KAYIT DIŞI

Davraz Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden getirtilen sicil ve mali bilgiler üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi raporunda, sanığın 2016 yılında işi terk ettiğinde mal stokunun "sıfır" gösterildiğinin belirtildiği iddianamede, satış hasılatının bir önceki yıldan 4 milyon 315 bin lira daha arttığı, Faruk Akkaş'ın gelir beyanlarına göre banka kasasında ele geçen ziynet eşyası ve emtiaların tamamının kayıt dışı olduğu kaydedildi.

