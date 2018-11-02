Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Rekabet ve dostluk dolu bir müsabaka diliyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam saat 21.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı açıklamada, "Ezeli rekabet ve ebedi dostluğa gölge düşürmeyecek bir derbi olmasını temenni ediyorum. Rekabet, centilmenlik, dostluk dolu bir müsabaka olmasını diliyorum. İnşallah iyi oynayan kazansın ama neticede kazanan dostluk olsun, birlik ve beraberlik olsun." ifadelerini kullandı.

Mücadelenin, ezeli rekabet ve ebedi dostluğa yakışır bir şekilde geçmesi temennisinde bulunan Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin iki güzide kulübünün mücadelesini "Kıtalararası derbi" olarak nitelendirdi.

İki takımın gelecek hafta Avrupa kupalarında maçları olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, "Malum iki takımımız Avrupa kupalarında önümüzdeki hafta ülkemizi temsil edecekler. İnşallah her iki takımımız oyuncuları, sakatlık olmadan, kazasız bir maç geçirirler ve önümüzdeki hafta ülkemizi başarıyla temsil ederler. Her iki takımımıza da başarılar temenni ediyorum." değerlendirmesini yaptı.