0553 313 94 23
impression

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Rekabet ve dostluk dolu bir müsabaka diliyorum

Bakan Kasapoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi "Fair Play" çağrısı yaptı.

02 Kasım 2018 Cuma 15:28
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Rekabet ve dostluk dolu bir müsabaka diliyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam saat 21.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı açıklamada, "Ezeli rekabet ve ebedi dostluğa gölge düşürmeyecek bir derbi olmasını temenni ediyorum. Rekabet, centilmenlik, dostluk dolu bir müsabaka olmasını diliyorum. İnşallah iyi oynayan kazansın ama neticede kazanan dostluk olsun, birlik ve beraberlik olsun." ifadelerini kullandı.

Mücadelenin, ezeli rekabet ve ebedi dostluğa yakışır bir şekilde geçmesi temennisinde bulunan Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin iki güzide kulübünün mücadelesini "Kıtalararası derbi" olarak nitelendirdi.

İki takımın gelecek hafta Avrupa kupalarında maçları olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, "Malum iki takımımız Avrupa kupalarında önümüzdeki hafta ülkemizi temsil edecekler. İnşallah her iki takımımız oyuncuları, sakatlık olmadan, kazasız bir maç geçirirler ve önümüzdeki hafta ülkemizi başarıyla temsil ederler. Her iki takımımıza da başarılar temenni ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 15:28
  1. derbi
  2. Fenerbahçe
  3. Galatasaray
  4. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  5. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maske taksan ne fayda!
    1. Maske taksan ne fayda!
    2. Lezzet ve sunumun eşsiz buluşması:..
    3. Protein alamayan bebekler ölüyor
    4. ABD 2 Türk Bakan'a yönelik..
    5. Vasip Şahin'den veda mesajı
    6. Tam teşekküllü otomotiv kompleksi
    7. Bademcik iltihabını ciddiye almazsanız..
    8. Norveç'ten Suudi Arabistan kararı!
    9. Derbi gününün, Aziz Yıldırım için..
    10. Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl..
    11. Kenevirin faydası ortaya çıktı
    12. Kadim şehir her alanda altın çağını..
    13. En sinsi kanser pankreas kanseri
    14. Reklam filminde oynadığı bankadan,..
    15. Reklamcıya, satıcıya aldanıp soyulmayın!
    16. Ticaret Bakanı Pekcan'dan Çin'e çıkarma
    17. İlk derbinin galibi Galatasaray oldu
    18. 2 kişinin öldüğü göçükle ilgili..
    19. İşte enerji hırsızları
    20. ABD’li siyahi gazeteci çileden çıktı:..
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman

    Günün Karikatürü

    2 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    ‘Defedin bu sürtüğü’
    ‘Defedin bu sürtüğü’