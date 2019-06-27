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Kasapoğlu, İller Bankası Genel Kuruluna katıldı

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Düzce Belediye Başkanı Dr.

27 Haziran 2019 Perşembe 17:54
Kasapoğlu, İller Bankası Genel Kuruluna katıldı

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’yü temsilen İller Bankası Genel Kuruluna katıldı.


Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Düzce Belediye Başkanlığını temsil etmek üzere Ankara’da düzenlenen İller Bankası Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporunun okunarak onaylanması gündemi ile başlayan toplantı hakkında açıklamalarda bulunan Kasapoğlu “Düzce Belediye Başkanımız Dr. Faruk ÖzlüBeyi temsilen İller Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısında Düzce Belediyesi adına oyumuzu kullandık. Yapılan Genel Kurulun şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini dilerim” ifadelerini kullandı.


Toplantıda ayrıca Banka Kanununun 7’nci maddesi gereği İl Özel İdareleri ve Belediyeler adına birer Yönetim Kurulu Üye seçimi de yapıldı. Seçimde oy kullanan Kasapoğlu, kurul kararlarının hayırlara vesile olmasını diledi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 17:54
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