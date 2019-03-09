0553 313 94 23

Kasapoğlu; Belediyecilik bizim işimiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Belediyecilik bizim işimiz, proje bizim işimiz, yatırım bizim işimiz, istihdam, iş kapısı açmak bizim işimiz" dedi.

09 Mart 2019 Cumartesi 14:42
Kasapoğlu; Belediyecilik bizim işimiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Belediyecilik bizim işimiz, proje bizim işimiz, yatırım bizim işimiz, istihdam, iş kapısı açmak bizim işimiz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Elazığ İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Elazığlıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kucak açtığını söyledi.

Dünyanın gözünün Türkiye üzerinde olduğunu ifade eden Kasapoğlu, Türkiye'nin tökezlemesini isteyen emperyalistlerin sevindirilmemesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel yönetimde de merkezi idarede de neler yaptığını, neler yapacağını vatandaşların çok iyi bildiğini anlatan Kasapoğlu, "Enkaz altından çıkardığı Türkiye'yi dünyanın en kudretli devletlerinin karşısında dimdik duracak bir konuma getirdi. Birleşmiş Milletler (BM) Konseyi'ndeki 5 büyük ülkeyi kastederek, BM Genel Kurulu'nda 'Dünya 5'ten büyüktür.' dedi. Bu onur, bu irade bizim irademiz, bizim onurumuz." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye gözümüzün ışığıdır, dünyanın vicdanıdır"

Türk bayrağının iki milyar insanın umudu ve özgürlük talebini temsil ettiğine işaret eden Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyecilik bizim işimiz, proje bizim işimiz, yatırım bizim işimiz, istihdam, iş kapısı açmak bizim işimiz. Türkiye'nin bileğini bükmek, Türkiye'yi dize getirmek istiyorlar. Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan hiçbir zaman yılgınlığa, karamsarlığa ve umutsuzluğa düşmedi. 15 Temmuz'da onu öldürmek istediler. Daha önce de başka cuntalar onu durdurmak istedi. AK Parti'yi kapatmak istediler, Türkiye'yi başsız bırakmak istediler. Eski Türkiye is ve sis altındaydı, çöp, çamur deryasıydı. Eski Türkiye'de özellikle İstanbul ve Ankara is bulutlarının altındaydı, maskeyle sokağa çıkılırdı. Kışın sokakta göz gözü görmezdi. Eski Türkiye'de su kuyrukları olurdu, devlet herkesin devleti değildi, sadece zengin kentlere hizmet götürürdü. Türkiye'nin en büyük hayallerini Cumhurbaşkanımız ve kadrosu olarak biz gerçekleştirdik. Yaptıklarımızla, eserlerimizle yetinmiyoruz. Daha yapacak çok işimiz var."

Eser siyasetine, hizmet siyasetine ve gönül siyasetine devam edeceklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Milletin hukukuna sahip çıkmayanlar bizimle yürümeyecek. Şehirlerimizin ruhuna sahip çıkmayı vatan ve namus borcu biliyoruz. Şehirlerimize, ülkemize ve vatanımıza kendimizi borçlu hissediyoruz. Türkiye gözümüzün ışığıdır, dünyanın vicdanıdır." diye konuştu.

31 Mart seçimlerinin ülkeye ve Elazığ'a hayırlı olması temennisinde bulunan Kasapoğlu, ileriki süreçte dayanışma ruhunu en üst düzeye çıkaracaklarını aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Elazığ'ın tarihin, Fırat'ın ve yiğit insanların kenti olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı yetkiyi vatandaşlara hizmet etme yolunda kullandığını belirten Turhan, "Vaatlerini her zaman yerine getirdi, sizleri aldatmadı. Her zaman sizlerin yanında oldu. Sizler onu lider yaptınız." dedi.

Turhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyaya karşı dik durduğunu, dünya mazlumlarının hamisi, zalimlerin ise korkulu rüyası olduğunu dile getirdi.

Son 17 yılda yapılan 14 seçimde Elazığ'ın görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini anlatan Turhan, "İnşallah 31 Mart’ta da Allah'ın izniyle sandıkları patlatacak." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, belediye başkan adayları için güçlü bir destek beklediklerini söyledi.

Elazığ'dan büyük bir başarıyla çıkacaklarından emin olduklarını aktaran Usta, "Elazığ'a güveniyoruz. Elazığ'ı büyük bir başarıyla başkanlarımıza emanet edeceğiz." şeklinde konuştu.

 

 

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 14:42
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3.  AK Parti
  4. Elazığ
  5. miting

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatma Şahin’in gözyaşları
    1. Fatma Şahin’in gözyaşları
    2. Çalışma Hayatında Kadın Sağlığı..
    3. Kuzey Kore'nin Sanumdong tesisinde..
    4. Citroen Cenevre Otomobil Fuarı'nda..
    5. Başkan Çolakbayrakdar, “Kadınlarımız,..
    6. Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının..
    7. Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks..
    8. Ankaragücü Bursaspor maçı ne zaman..
    9. MSB askeri kurumlar personel alımı son..
    10. Salihlispor’dan Altınordu’ya transfer..
    11. Dünyanın en güçlü sporcuları Alanya’ya..
    12. Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı ne..
    13. Eski rektör Prof. Dr. Tunçalp Özgen..
    14. AK Parti'nin Elazığ mitingi
    15. Memur-Sen’den "5. Kadın Komisyonları..
    16. Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 1 -..
    17. TOKİ'nin sosyal konutlarına 3 günde 25..
    18. Ortaokul öğrencisinin arkadaşını..
    19. Kocasinan Gelişiyor Esnaf Kazanıyor
    20. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    21. Kasapoğlu; Belediyecilik bizim işimiz
    22. Güneş Vakfı’nda “Erzurum’un..
    23. Trabzonspor Akhisarspor maçı ne zaman..
    24. ’Kırık Askı’ Kuşadası’nda seyirci ile..
    25. Kayseri Gastronomi Festivalinde..
    26. DP'nin Mersin Büyükşehir Belediye..
    27. Zorluoğlu hemşehrileri ile buluştu
    28. DSP'den CHP'ye manidar çağrı: 17..
    29. Kayseri'de Mantı Festivali
    30. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr.Barış..
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı