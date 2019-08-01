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Kasaplar Odası Başkanı’ndan ‘Kurban’ uyarısı: “Kayseri, Afrika’nın sokaklarından daha kötü oluyor, yetkililer önlem alsın”

Kasaplar Odası Başkanı Adnan Aydın, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yetkililere seyyar kasaplarla ilgili uyarılarda bulunarak, “Kayseri, Afrika’nın sokaklarından daha kötü oluyor, yetkililer önlem alsın” dedi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:10
Kasaplar Odası Başkanı’ndan ‘Kurban’ uyarısı: “Kayseri, Afrika’nın sokaklarından daha kötü oluyor, yetkililer önlem alsın”

Kasaplar Odası Başkanı Adnan Aydın, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yetkililere seyyar kasaplarla ilgili uyarılarda bulunarak, “Kayseri, Afrika’nın sokaklarından daha kötü oluyor, yetkililer önlem alsın” dedi.


Kasaplar Odası Başkanı Adnan Aydın, Kurban Bayramı öncesinde yaptığı açıklamada, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Vatandaşların kurbanlarını kesmek için acele etmemeleri gerektiğini kaydeden Aydın, “Kurban Bayramına az bir zaman kala besiciler hayvanlarını satmak üzere. Dana da canlı fiyat 22-23 TL arasında. Küçükbaş kuzuda da aşağı yukarı fiyatlar aynı. Vatandaşlarımız kurbanını rahatlıkla alabilir. Yeteri kadar mal var. Bu ara Katar’a küçükbaş hayvan gittiği için fiyatlar biraz yükseldi. Vatandaşlarımız kurbanlarını kesmek için acele ediyorlar. Tatile gitmek için veya eti biran önce yemek için acele ediyorlar. Böyle bir şey yok. Zaten etin 12 saat dinlenmesi gerekiyor. Et dinlenmediği müddetçe hem parçalanmaz hem de yenmez” ifadelerini kullandı.


Sokak aralarında hijyen olmayan makinalarla kıyma çekildiğini söyleyen Başkan Aydın, yetkililerden bu tür durumlara izin vermemesi gerektiğini belirtti. ‘Kayseri’nin Kurban Bayramı’nda bir Afrika şehrinden daha kötü oluyor’ diyen Adnan Aydın, şunları söyledi:


“Biz oda olarak kesim kasaplarına yaka kartı veriyoruz. Kasapları sınavdan geçirdikten sonra bu yaka kartlarını veriyoruz. Vatandaşlarımız kurban keserken acele etmesi ve işin ehli olan kasaplara kurbanlarını kestirsinler. Sokak aralarında kıyma çekenlere şimdiye kadar mani olamadık. Bu konuda bakanlıktan valiliklere genelge gönderildi. Bu genelge de ilgili yerlere dağıtıldı ama maalesef bununla ilgilenen olmadı. Kayseri’nin bir örnek şehirliği kalmadı. Kurban Bayramı’nda bir Afrika şehrinden daha kötü oluyor. Sokak aralarında bina görevlileri, manavlar kıyma çekiyor. Bu senede bir defa kasabın bayramıdır. Bırakında onu kasap yapsın. 1 sene boyunca bodrumlarda yatmış makinayla et çekiyorlar. Buna yetkililer duyarlı olacak ve bu işe el atacaklar.”

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:10
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