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Kasaplar küçükbaşı 150, büyükbaşı da 400 liradan kesecek

150 TL, büyükbaşı da 400 TL’ye keseceğini söyledi.

06 Ağustos 2019 Salı 17:11
Kasaplar küçükbaşı 150, büyükbaşı da 400 liradan kesecek

150 TL, büyükbaşı da 400 TL’ye keseceğini söyledi.


11 Ağustos Pazar günü tüm İslam alemi tarafından Kurban Bayramı olarak idrak edecek. Vatandaşlar Bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesecekler. Her sene yaşanan acemi kasap vakalarının son bulması gerektiğini ifade eden Ömür Şen, açıklamalarda bulundu.


Kasapların durumunun kötü olduğunu vurgulayan Başkan Ömür Şen, “Türkiye genelinde ekonomik anlamda bir sıkıntı var ama kasap esnafının hali çok kötü. Bir taraftan kriz var, et pahalı ve vatandaşların alım gücü oldukça azaldı. Masraflarımız da oldukça ağır. Bu sene içerisinde 15-20 kasap kepenk kapattı. Kurbanda mal satarız, kıyma çekeriz, hayvan keseriz, açığımızı kapatırız diye uğraşırken bu sefer de karşımıza büyük marketler çıkıyor. Bu marketler kurban hissesi adı altında hisse satıyorlar. Bu da bizi ayrı külfet getiriyor. Bence herkes kendi işini yapsın. Durum böyle olursa biz kepenkleri kapatalım. Merkezde 130 kasabımız var. Bu insanlar evine ekmek götürmek için genellikle Kurban Bayramı’nı bekliyor” dedi.



“Seyyar görevliler, sokak sokak kıyma çekenleri denetleyecek”


Zabıta ve diğer görevlilerin sokak ve mahalle aralarında kıyma çeken ruhsatsız kişileri denetleyeceğini belirten Ömür Şen, “Kurbanda alakasız kişiler, 1 yıl depoda sakladıkları paslı kıyma çekme makinelerini depodan çıkarıp, kıyma çekiyorlar. Bir türlü bunun önün geçemiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine tekrar yazı yollamış. Ruhsatsız ve sağlıksız, sokakta kıyma çeken kişilere 6 bin 500 lira para cezası var. Bayramda da zabıtalar ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri bu konu hakkında nöbet tutacaklar. 4 gün boyunca bu kişilere göz açtırılmayacağı konusunda bizlere söz verildi. Bu nöbetçiler sokak aralarında gezerek, kayıtsız veya sağlıksız kıyma çekenlere ceza kesecek. Kasaplar da kıymayı kilo başına 1 TL’den hijyenik ortamda çekecek” diye konuştu.



Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların kesim fiyatı belli oldu


Son olarak kasapların kurbanlık kesim fiyatları hakkında bilgiler veren Şen, şunları söyledi:


“Vatandaşlar kurbanlık bakarken özellikle hayvanın dişine bakacaklar. Hayvanın kurbanlık olabilmesi için kapak atması gerekiyor. Kulağında, bacağında, boynuzunda veya herhangi bir yerinde yara bere olmamasına dikkat edecekler. Alacakları hayvanın yürütülmesi de gerekiyor. Hayvanın sakat olmadığından emin olunması gerekiyor. Bayramın 1’inci günü hastaneler yine acemi kasaplarla dolacak. Bilmeyen vatandaşlar hayvan kesmeye çalışmasınlar. Kasaplar büyükbaşları bu sene 300-400 lira arasında boğazlayacak. Küçükbaşlar da 100-150 liraya boğazlanacak.”

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 17:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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