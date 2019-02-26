Kasada para bulamayınca güvenlik kamerasını çaldılar Bergama Hükümet Konağı'nda bulunan İlçe Müftülüğüne giren zanlılar, açtıkları kasalarda para bulamayınca güvenlik kameralarını söküp kaçtı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde hükümet konağına giren hırsızlar, kasalarda para bulamayınca iki güvenlik kamerasını çalarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, dün gece Zafer Mahallesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü bitişindeki Bergama Kaymakamlığının da içinde bulunduğu hükümet konağına kazan dairesinden giren zanlılar, ikinci kattaki Müftülük ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait kasaları soymak istedi. Açtıkları kasalarda para bulamayan şüpheliler, yakalanmamak için iki güvenlik kamerasını söküp götürdü. Sabah saatlerinde binanın kazan dairesinde çalışan personel, bir penceredeki demir parmaklıkların kesilmiş olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmir olay yeri inceleme ekipleri, kasalardan parmak izi aldı. Eşkalleri belirlenen hırsızların yakalanması çalışması sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.