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Kasa hırsızları güvenlik kamerasında

Erzurum'da maske ve eldiven takıp bir iş yerine girerek içinde yüklü miktarda para olan çelik kasayı çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı- Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülenen şüphelilerin kaçtıkları otomobilin plakasını da "tıraş köpüğü" ile kapattıkları tespit edildi

26 Aralık 2018 Çarşamba 11:20
Kasa hırsızları güvenlik kamerasında

ERZURUM (AA) - Erzurum'da bir işyerinden içinde yüklü miktarda para bulunan çelik kasayı çaldıkları iddia edilen maskeli 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 20 Aralık'ta Aziziye ilçesine bağlı bir iş yerinde içinde yüklü miktarda para bulunan çelik kasanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, hırsızların tanınmamak ve delil bırakmamak için maske ve eldiven takıp çelik kasayı çaldığını belirledi.

Genişletilen araştırmalar sonucu kasayı plakası traş köpüğü ile kapatılan otomobile koyarak kaçan zanlıların kimlikleri tespit edildi.

Jandarma ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda 5 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri, hırsızlık olayından önce de iş yerine gelip keşif ile hırsızlık planı yaptıkları öğrenildi.

Zanlıların iş yerindeki hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına da yansıdı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 11:20
  1. Çelik Kasa
  2. Erzurum
  3. güvenlik kamerası

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