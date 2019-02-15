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Kaş Ziraat Odası Şubat Meclisi

Kaş Ziraat Odası Başkanlığına yeniden seçilen Ramazan Süer’in mazbatasını almasının ardından, yapılan şubat ayı olağan meclis toplantısında yönetim ve meclis belirlendi.

15 Şubat 2019 Cuma 12:43
Kaş Ziraat Odası Şubat Meclisi

Kaş Ziraat Odası Başkanlığına yeniden seçilen Ramazan Süer’in mazbatasını almasının ardından, yapılan şubat ayı olağan meclis toplantısında yönetim ve meclis belirlendi.


Kaş Ziraat Odası’nın olağan genel kurulunda yapılan seçim sonucu yeniden başkan seçilen Ramazan Süer, İlçe Seçim Kurulu Müdürü Sadık Türkoğlu’ndan mazbatasını aldı. Ardından Ziraat Odası şubat ayı olağan meclis toplantısı yapılarak, yönetim ve meclis üyelerinin görev dağılımı belirlendi. Buna göre Ramazan Süer’in başkanlığındaki yönetim kurulunda, İdris Zorlu, Murat Yılmaz, Mehmet Eriş, Mehmet Ali Kalkanlı, Ramazan Güzel ve Sadettin Büyüktekin yer aldı. Oda meclisi üyeleri ise İbrahim Nişancı, Suat Ekizoğlu, Özer Kolak, İsmet Dedeler, Yusuf Ülker, Mehmet Erdoğan, Hüseyin Kanga, Bayram Sarıca, Hüseyin Çakmak, Ali İhsan Alkay, Mehmet Karatepe, Osman Sarıca, Süleyman Karagöz ve Ahmet Levent’ten oluştu.


Başkan Süer, Ziraat Odası şubat ayı meclis toplantısında yönetim ve mecliste görev bölümü yapıldığını ifade ederek, “Oda meclisinde üreticinin ürünü satış şekli, girdi fiyatlarının yüksekliği, tarım bağ kurları, düşük faizli zirai kredilendirmeler, sera elektrik aboneliği, Akdeniz meyve sineği, erken uyarı sistemleri ve benzeri konular ele alındı. Diğer ziraat odalarıyla ortak hareket edilerek, konuların Türkiye Ziraat Odaları Birliğine bilgi verilmesi kararlaştırıldı” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:43
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