Kaş ve Demre’de tiyatro coşkusu

Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) ilçeleri tiyatro ile buluşturuyor. AŞT, Kaş ve Demre’de perde açtı. Kaş’ta ‘Tarla Kuşuydu Jüliet’, Demre’de ‘Elbise Var İnsan Yok, İnsan Var Elbise Yok’ adlı kukla oyununu sahneleyen AŞT yoğun ilgi gördü. Kaş ve Demre’de sanatla buluşan halk Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatı halkla buluşturmaya devam ediyor. AŞT, perdesini hafta sonu Kaş ve Demre’de açtı. AŞT’nin 3 sezon izleyiciyle buluşturduğu ‘Tarla Kuşuydu Jüliet’ adlı oyunu Kaş Antik Tiyatro’da ve ilk kez açık alanda sahnelendi. Engin Alkan’ın yönettiği, Hasibe Aygül Özgür, Mustafa Doğan Ayhan, Osman Kot, Onur Kırım’ın oynadığı Tarla Kuşuydu Jüliet’e ilgi yoğundu. Kaş Belediyesi Kültür Müdürü Ali

Evren oyun sonrasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür’e çiçek ve plaket takdim etti. Özgür, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in selam ve sevgilerini ileterek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın ‘Elbise Var İnsan Yok İnsan Var Elbise Yok’isimli kukla oyunu da “Tıratro” etkinlikleri kapsamında Demre Noel Baba Meydanı’nda seyirciyle buluştu. Yönetmenliğini Danimarkalı yazar ve yönetmen Jacques S. Matthiessen’in yaptığı kukla oyunu, sezon boyunca ilçelerdeki okullarda öğrenciler için sahnelenmişti. Yaz aylarında köy ve kent meydanlarında gösterimlerine Tıratro ile devam edecek olan oyunun meydanlardaki gösterimi ilki Demre’de gerçekleştirdi. Nazlı Selin Akçay, Soner Akçay, İlker Alemdar, Mehmet Yüksel’in sahnelediği kukla oyunu Demrelilerle birlikte Demre Belediye Başkanı Av. Okan Kocakaya da izledi.