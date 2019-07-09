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Kaş sokakları rengarenk

Kaş Belediyesi, İlçe sokaklarını rengarenk çiçeklerle süsledi.

09 Temmuz 2019 Salı 10:34
Kaş sokakları rengarenk

Kaş Belediyesi, İlçe sokaklarını rengarenk çiçeklerle süsledi. Kaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, İlçenin muhtelif cadde ve sokaklarına yaklaşık 22 bin mevsimlik çiçek dikti.


Kaş sokakları birbirinden renkli binlerce çiçekle yaz aylarında baharı yeniden yaşıyor. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ın talimatlarıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kaş’ın cadde ve sokaklarında çiçek dikimi gerçekleştirdi. Mavi ve yeşilin muhteşem uyumunun kartpostalları artmayan güzelliği, cadde ve sokaklara dikilen çiçeklerle taçlandı.



22 bin çiçek dikildi


Kalkan Şehitler Caddesi, Şehitler Caddesinde bulunan işletmeler, Kaş Cumhuriyet Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Çerçiler Parkı, Yarımada yol kenarı, Atatürk Bulvarı, D400 Karayolu kavşak ve refüjlere ekipler, 20 bin Cezayir menekşesi ve 2 bin bodur begonvil dikimi yaptı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri aynı zamanda çim alanların biçimi ve mevcut bitkilerin bakımını da gerçekleştiriyor.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:34
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