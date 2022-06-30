Kaş Kınık Millet Bahçesi'nin yüzde 70'i tamamlandı
Kaş ilçesinde yapımı devam eden Millet Bahçesi'nin yüzde 70'inin tamamlandığı bildirildi.
Yüklenici firma yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kınık Mahallesi’nde yer alan Millet Bahçesi inşaat çalışmalarının yüzde 70’i tamamlandı.
Kaş Kınık Millet Bahçesi projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının himayesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından ihale edildi. Kaş Belediyesine tahsis edilen 71 bin 511 metrekare alan üzerine kuruldu.
Proje kapsamında Millet Bahçesi’nin alt yapı çalışmaları tamamlandı. Alanda, sulama sistemi, su deposu, iki basketbol sahası yapıldı. Peyzaj çalışmaları çerçevesinde ağaçlar dikildi. Yürüyüş, bisiklet ve koşu yollarının betonları döküldü, taş kaplaması yapılıyor.
Millet Bahçesi bünyesinde bulunan Millet Kıraathanesi çalışmaları devam ediyor.