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Kaş Işık Kenti örnek olacak

Antalya’nın Kaş ilçesinde ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç.

14 Mart 2019 Perşembe 09:37
Kaş Işık Kenti örnek olacak

Antalya’nın Kaş ilçesinde ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Göksu, ‘Güneş Kentler ve Kaş Güneş Projeleri’ adı altında söyleşi düzenledi. Göksu, “Kaş kenti ve köyleri için Kaş Işık Kenti projesi öneriyoruz.” dedi.


Kaş Belediyesi Kültürevi’nde gerçekleşen söyleşiyi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Munise Ozan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Çalışkan da takip etti.



En büyük zenginlik


ODTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Göksu yaptığı sunumda, Güneş Kentin güneş enerjisiyle çalışan, doğayla birlikte yaşayan ve yapay olmayan kent olduğunu belirterek, Güneş Kent olmaya en uygun illerin Antalya ve Mersin olduğunu söyledi.Güneşi kullanmaksızın sağlıklı kentler oluşturulamayacağına dikkati çeken Göksu, Antalya özelinde Kaş’ın en büyük zenginliğinin güneş olduğunu vurguladı.


Kaş kenti ve köyleri için Kaş Işık Kenti projesi öneren Göksu, “Kaş Işık Kenti gerçekleştiği takdirde diğer kentler için örnek olacak. Kaş’ta yakılan ışık dalga dalga yayılarak, ülkemizi aydınlatacaktır.“ diye konuştu.



Kaş ve Güneş Projeleri


Göksu, Güneş Kent ile yeni bir planlama yaklaşımı, çevre kirliliği, küresel ısınma, enerji sorunu ve insan konularını ele aldı. Kaş ve Güneş Projeleri’nde Güneş Kent Strateji Planı, Kent Güneş Santrali Modeli Geliştirme Pilot Projesi, Güneş Sistemleri AR-GE Merkezi, Güneş Parkı: Güneş Uygulamaları Eğlence Merkezi, SOLCEP: Güneş Cephesi Model Projesi, Günsera: Güneş Serası Modeli, Güneşköy: Pilot Kırsal Kalkınma Modeli, Güneş Bisikleti Modeli, Güneş Mimarisi Modeli Geliştirme Projesi, Güneş Enerjili Toplu Konut Modeli, Güneş Teknoloji Parkı ve Güneş ve Yeşil Ulaşım Sistemi konularını anlattı.Program sonunda Göksu, katılımcıların sorularını cevapladı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:37
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