0553 313 94 23

Kas hastası üç çocuk akülü arabalarına kavuştu

Van’ın Erciş ilçesinde, kas hastası olan Ezel (12), Enes (11) ve Ezgi (9) isimli 3 çocuk, hayırsever iş adamı Habib Caroz tarafından armağan edilen akülü araçlarına kavuştu.

08 Haziran 2019 Cumartesi 09:23
Kas hastası üç çocuk akülü arabalarına kavuştu

Van’ın Erciş ilçesinde, kas hastası olan Ezel (12), Enes (11) ve Ezgi (9) isimli 3 çocuk, hayırsever iş adamı Habib Caroz tarafından armağan edilen akülü araçlarına kavuştu.


İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesinde ikamet eden Elif ve Cengiz Çelikdede isimli anne ve babanın kas erimesi hastası olan üç çocuğuna iş adamı Habib Caroz el uzatarak çocukların hayalini gerçekleştirdi. Çocukların akülü araçlarına kavuşma anında duygu dolu anlar yaşanırken, anne Elif Çelikdede iş insanı Caroz’a teşekkürlerini iletti. Çocuklarının hayalinin gerçekleşmesinin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu belirten Elif Çelikdede, "Bir anne olarak şu anda karmakarışık duygular içerisindeyim. Bir yandan sevinç gözyaşları dökmek isterken, bir yandan da çocuklarımın bu sevinçleri beni çok mutlu ediyor.Habib Bey’e çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun, ne muradı varsa versin inşallah. Bugün benim çocuklarımı mutlu etti, Allah’ta onu mutlu etsin" dedi.


Baba Cengiz Çelikdede ise her babanın farklı bir hayalinin olduğunu belirterek, "Ben de çocuklarımın sağlıklı olmasını isterdim. Nasip böyle imiş, Allah bize bunu bahşetti.Buna da şükürler olsun. Değerli iş insanı Habib beyin desteğiyle bu sandalyelerde çocuklarımı mutlu görmek tabi ki beni de mutlu ediyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yapabileceğim ne varsa onlara yapmaya hazırım. Bir baba olarak emeği geçen Şair Gökmen Sakin’e, Osman Barutçu’ya ve araçları çocuklarıma armağan eden iş adamı Habib Caroz Bey’e ailem ve şahsım adına minnettarım" ifadelerini kullandı.


İş adamı Habib Caroz da asla isminin ortaya çıkmasını arzulamadığını ancak, Erciş Şairler ve Yazarlar Derneği (ERYAŞAD) Başkanı Gökmen Sakin’in sosyal medyada diğer insanlara da örnek olması anlamındaki düşüncesine binaen açıklamalarda bulunduğunu belirterek, "İnsanoğlunun fıtratında bu var.Bizler iyi veya kötü günde birlikte olmak için varız. Bugün de bu kardeşlerimize bunu yapabildikse ne mutlu bize. Fiziksel engelliler bizim gönüllerimizde engel oluşturmamalı. Herkesin bu ve buna benzer engelli kardeşlerimiz için katkıda bulunması, sahiplenmesi ve topluma kazandırması lazım. Bugün bu çocukların gözlerindeki mutluluk inanın hepimiz için her şeye bedel. Gökmen Beye, Osman Beye teşekkür ediyorum bu kardeşlerimize ulaşmamıza vesile oldular.Anne ve babaya da bu meşakkatli yolda kolaylıklar, sabırlar diliyorum. Bu hepimiz için de olabilirdi. Çocuklarımıza akülü araçları hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bu arada gurbette inşaatlarda işçi olarak çalışan babaya iş imkanı sağlama adına ise gerek bizlerin yanında, gerekse başka alanları değerlendirerek babanın ailesinin yanında kalması için çaba sarf edeceğiz" şeklinde konuştu.


ERYAŞAD Başkanı Gökmen Sakin ise hayırsever iş insanı Habib Caroz’un tek başına gerçekleştirmiş olduğu katkı için kendilerine şükranlarının arz ettiğini belirterek, "Amacımız düşene el uzatmaktır. Sadece bu çocuklar değil memleketin her köşesindeki bu tür engelli kardeşlerimize el uzatarak onların dert ve sıkıntılarını gidermektir. Bugün bu dayanışmanın öncülüğünün Habib ağabeyimiz gerçekleştirdi. Aynı desteği diğer hayırsever iş insanlarımızdan hali vakti yerinde olan insanlarımızdan da beklemekteyiz’’ şeklinde konuştu.


Kas erimesi hastalığına yakalanan üç kardeş akülü araçlarını kendilerine getiren iş insanı Habib Caroz’a sarılarak teşekkürlerini iletti. Çocuklar daha sonra anne ve babalarının nezaretinde akülü araçlarına binerek ilk kez sahilde tek başlarına tur attı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 09:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Operasyonel kiralama sektöründen ilk çeyrekte 805 milyon TL’lik yatırım
    1. Operasyonel kiralama sektöründen ilk..
    2. Arkadaşını öldürdüğü iddia edilen..
    3. Yılmaz: “Başka Türkiye yok"
    4. Proje Ekrem’in zorbalıkları
    5. Alaçam’da piknik ve keşkek şenliği
    6. Ağrı lise taban puanları 2019 Ağrı..
    7. Sağlık Bakanlığı yetkilileri minik..
    8. Çocukluk dönemi obezitesiyle nasıl..
    9. Ülkeyi bezdiren silahlı çeteye baskın
    10. (Özel)Polis ve itfaiye ekipleri araç..
    11. NASA'dan tarihi karar! Trump..
    12. Yurtta hava durumu
    13. Kas hastası üç çocuk akülü arabalarına..
    14. Zeytinburnu'nda iş yeri yangını
    15. Asıl ordu düşmanı bunlar
    16. Bartın lise taban puanları 2019 Bartın..
    17. (Özel) Yol boyunca canlı yayın..
    18. Kayserispor Genel Kurul tarihi değişti
    19. Ordu Valiliğinden Seyit Torun ve Ekrem..
    20. Bayburt lise taban puanları 2019..
    21. ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı..
    22. Cumhurbaşkanlığından önemli hizmet!..
    23. Kayserispor’da 9 ülkeden futbolcu..
    24. Fruktoz ve fruktoz şurubu arasındaki..
    25. GÜNDEM / 8 Haziran 2019
    26. Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nu..
    27. Kuzey Irak'a hava harekatı
    28. Özel) Taksim’de fuhuş operasyonu: 15..
    29. Başkent’te yıllan paniği
    30. 13 yaşındayken tutuklandılar... Suudi..
    Dünyaca ünlü piyanist: Hilafetin kaldırılması ve harf inkılabı hataydı
    Dünyaca ünlü piyanist: Hilafetin kaldırılması ve harf inkılabı hataydı
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim