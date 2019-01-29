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Kas hastası Oğuzhan yüzmeyle hayata tutundu

Şanlıurfa'da doğuştan kas hastası olan 13 yaşındaki Oğuzhan Mithat İren, fizik tedavinin yanı sıra tavsiye üzerine başladığı yüzme sporuyla hayata yeniden tutunarak, yardımsız yürümeye başladı- Oğuzhan Mithat İren: - "Yüzmeden sonra ağrılarım azaldı, ayaklarım güçlendi, şimdi çok şükür yürüyorum"- "Hayalim ileride iyi bir yüzücü olmak ve bu branşta şampiyon olmak"

29 Ocak 2019 Salı 11:11
Kas hastası Oğuzhan yüzmeyle hayata tutundu

ŞANLIURFA (AA) - YASİN DİKME - Şanlıurfa'da doğuştan kas hastası olan 13 yaşındaki Oğuzhan Mithat İren, gördüğü fizik tedavinin yanı sıra tavsiye üzerine başladığı yüzme sporu sayesinde artık yardım almadan yürüyebiliyor.

Merkez Haliliye ilçesinin Korukent Mahallesi'nde yaşayan Halil ve Nurcan İren çiftinin ilk çocuğu olan 13 yaşındaki Oğuzhan Mithat'a doğuştan kas rahatsızlığı olan Kalıtsal Motor ve Duyusal Nöropati (Charcot-Marıe-Tooth) teşhisi konuldu.

Hastalığı nedeniyle yıllarca yardımsız yürüyemeyen, ayakta duramayan İren, çeşitli fizik tedavi yöntemlerinin ardından doktorların tavsiyesiyle yüzme sporuna başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin açtığı yüzme kurslarında yaklaşık 4 yıl eğitim alan İren'in ayak kasları gelişip güçlendi.

Yüzmeyi çok seven ve bu sporla hayata yeniden tutunan İren, önemli bir aşama katederek yardım almadan yürümeye başladı.

İren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sevdiği yüzme sayesinde hayata yeniden bağlandığını anlattı.

Yardım almadan yürüyebildiği için kendini çok daha mutlu hissettiğini belirten İren, şöyle konuştu:

"Küçüklükten bu yana ağrılarım nedeniyle yürüyemiyordum. Hep evde oturuyor, sıkılıyor ve bir yere çıkamıyordum. Ailem ve hocalarım beni yüzmeye yönlendirdi. Yüzmeyi çok sevdim. Uzun zamandır buraya geliyorum. Yüzmeden sonra ağrılarım azaldı, ayaklarım güçlendi, şimdi çok şükür yürüyorum. Haftada 4 gün gelip 2-3 saat yüzüyorum bana çok iyi geliyor. Ailem ve kurs hocalarımı bana çok destek çıktı. Hayalim ileride iyi bir yüzücü olmak ve bu branşta şampiyon olmak."

- "Oğlumun mutluluğu bizi de mutlu ediyor"

Baba Halil İren de oğlunun doğuştan gelen rahatsızlığı nedeniyle uzun yıllar çok zorluklar yaşadığını belirtti.

Hastalığın küçük yaşta teşhis edildiğini kaydeden İren, Oğuzhan'ın tedavisi için büyük çaba harcadıklarını ve çeşitli fizik tedavi yöntemleri uygulandığını aktardı.

Fizik tedavinin yanı sıra doktorlarının tavsiyesi üzerine yüzmeyle tanıştığını dile getiren İren, şunları söyledi:

"Oğlumun rahatsızlığı nadiren görülen bir hastalıkmış. Oğuzhan'ın tedavisi için birçok yere başvurdum. Doktorlar, hastalığa yüzmenin çok iyi geleceğini söyledi. Biz de oğlumuzu kurslara gönderdik. Yaklaşık 4 yıldır oğlum yüzmeye gidiyor. Büyük ilerleme sağladı. Yürüyüşü çok gelişti. Son bir yıldır yüzmeyi sıklaştırdık. Yüzmeyle yürümeye başlayan oğlumun hayatında büyük değişiklikler oldu. Sosyal hayatı gelişti, yeni arkadaşlar edindi, iletişim çok iyi oldu. Oğlum yüzmeyi çok seviyor ve mutlu oluyor. Çocuğumuzun mutlu olması bizleri de mutlu ediyor. İnşallah ileri de iyi bir yüzücü olur."


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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 11:11
  1. Halil İren
  2. Kalıtsal Motor ve Duyusal Nöropati (Charcot-Marıe-Tooth)
  3. Oğuzhan Mithat İren
  4. Şanlıurfa
  5. yüzme

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