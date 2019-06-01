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Kaş bayrama hazır

Kaş Belediyesi ve turizmciler 9 günlük Ramazan Bayramı tatili yaklaşırken, özellikle yerli tatilcilerin güzel ve rahat bir tatil dönemi geçirmeleri için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

01 Haziran 2019 Cumartesi 18:50
Kaş bayrama hazır

Kaş Belediyesi ve turizmciler 9 günlük Ramazan Bayramı tatili yaklaşırken, özellikle yerli tatilcilerin güzel ve rahat bir tatil dönemi geçirmeleri için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.


Geçen yıl bayramda otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı Kaş’ta, çok yoğun bir hafta yaşandı. Bu yıl da Kaş, Kalkan ve Patara çevresindeki otellerin yanı sıra pansiyonların ve diğer konaklama tesislerinin de yoğun olacağı öngörülüyor.


Her yıl yerli ve yabancı binlerce kişiye hizmet veren Kaş Belediyesi, 12 sosyal tesisiyle yaz sezonu ve yaklaşan Ramazan Bayramı için hazırladıklarını tamamladı. Kaş Belediyesi Sosyal Tesisleri İnceboğaz Mesire Alanı, Kaputaş ve Patara Plajı başta olmak üzere işletmelerin tamamında düzenleme ve yenileme çalışması yapıldı. Kaş Belediyesi tarafından işletilen sosyal tesisler, misafirlerini ağırlamayı bekliyor.


Kaş’ın en güzel noktalarından biri ve mavinin tüm tonlarını barındıran deniziyle görülmeye değer Kaputaş Plajı da hem bayram tatili hem de yaz sezonuna hazır. Doğası, denizi, mavisi ve yeşiliyle harika bir güzelliğe sahip Kaputaş Plajı, panoramik manzarası ile Kaş’ın en gözde yerlerinden biri olacak. Kaş Belediyesi Kaputaş Sosyal Tesisleri deplaj hizmetleri ile turistlere konforlu ve keyifli zaman geçirme imkanı sunacak.


Kaş’a 43 kilometre uzaklıkta bulunan Patara Plajı da yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Patara Antik Kenti içinden geçerek ulaşılan Patara Plajı, 12 kilometre uzunluğu ve caretta caretta-deniz kaplumbağalarının Türkiye’deki en önemli üreme alanlarından biri olarak da dikkat çekiyor.Bayram tatilinin Kaputaş’ta olduğu gibi, Patara’da da sezona hareketlilik sağlaması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 18:50
  1. doğa

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