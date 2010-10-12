Karzai, Taliban’la gizli görüşüyor

Karzai, Amerikan haber kanalı CNN’e verdiği demeçte, “9 yıldır ülkede süren savaşa bir son vermek için, Taliban ile ‘yurtseverin yurtsever ile konuşması’ gibi gizli görüştük” dedi. CNN’nin sunucusu Larry King, Karzai’ye, ABD gazetesi “Washington Post”ta çıkan ve Afgan hükümetinin “Taliban ile yüksek düzeyde gizli görüşmeler yürütüğüne” ilişkin bir haber ile ilgili fikrini sordu. Karzai, King’in sorusunu cevaplarken, Taliban ile olan temasın, resmi, sürekli ve sabit bir adreste yürütülen bir temas olmadığını, sadece gayri resmi, özel bir temas olduğunu söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs, basında yer alan diyalog haberlerinin ardından Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Başkan Barack Obama yönetiminin, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai hükümetinin Taliban ile diyalog perspektifini desteklediğini ifade etmişti.