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KARVAK Başkanı Yusuf Cevahir’in annesi Elmas Cevahir son yolculuğuna uğurlandı

Karadeniz Vakfı (KARVAK) Başkanı Yusuf Cevahir’in annesi Elmas Cevahir, Bağlar Cevahirler Camii’nde düzenlenen cenaze töreni sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 19:43
KARVAK Başkanı Yusuf Cevahir’in annesi Elmas Cevahir son yolculuğuna uğurlandı

Karadeniz Vakfı (KARVAK) Başkanı Yusuf Cevahir’in annesi Elmas Cevahir, Bağlar Cevahirler Camii’nde düzenlenen cenaze töreni sonrası son yolculuğuna uğurlandı.


Karadeniz Vakfı (KARVAK) Başkanı Yusuf Cevahir’in annesi Elmas Cevahir, geçtiğimiz akşam hayatını kaybetti. Anne Elmas Cevahir için Yeniköy’deki Bağlar Cevahirler Camii’nde ikindi namazına müteakiben cenaze töreni düzenlendi. Törene; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Celal Adan, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Beyoğlu Belediyesi eski Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve çok sayıda aile yakını katıldı. Cenaze namazı öncesi Karadeniz Vakfı (KARVAK) Başkanı Yusuf Cevahir ve aile üyeleri taziyeleri kabul etti. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası anne Elmas Cevahir son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları tarafından cenaze aracına konulan anne Cevahir’in cenazesi Yeniköy’deki aile mezarlığına defnedildi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 19:43
  1. doğa

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