0553 313 94 23

Karton kutunun çevresine gizlenen 4 kilo 250 gram eroin ele geçirildi

Van’ın Tuşba ilçesinde karton kutunun çevresine gizlenen 4 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:35
Karton kutunun çevresine gizlenen 4 kilo 250 gram eroin ele geçirildi

Van’ın Tuşba ilçesinde karton kutunun çevresine gizlenen 4 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince şehirlerarası otobüs terminalinde şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, aracın bagajında bulunan karton kutunun çevresine zulalanmış 4 paket halinde toplam 4 kilo 250 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.K. ve M.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, Ferman K. ise tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul için son anket açıklandı!
    1. İstanbul için son anket açıklandı!
    2. Eyüpspor’dan Başkan Adayı Köken’e ödül
    3. Yüksekova’da dondurucu soğuklar
    4. İstanbul sisten kayboldu!
    5. Alanya’da Cumhur İttifakı Meclis..
    6. Batuhan Yaşar: "Kılıçdaroğlu gitmezse..
    7. Brent petrolün varili 66,35 dolar
    8. Bolton’dan Maduro’ya Bob Dylan..
    9. Bingöl'de terör operasyonu
    10. Dolar/TL, 5,2930 seviyesinde işlem..
    11. 7 komiser yardımcısı tutuklandı
    12. (Özel) Silahla yaralanan kişiyi yerde..
    13. Bakan Kurum sözünü yerine getirdi
    14. Esendere Ortaokulu il birincisi oldu
    15. Okullar Arası Badminton İl Birinciliği..
    16. Uganda’ya kardeş eli uzanıyor
    17. Galatasaray, Portekiz'de tur arayacak
    18. CHP Şişli meclis üyeleri 2019
    19. Finike’de Cumhur İttifakı Meclis..
    20. İstanbul ve Tunceli’de yasadışı MKP..
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı