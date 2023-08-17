  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Batının, ABD’nin hukuku dediğiniz işte bu! Darbeci Sisi'den hesap sorulmayacak mı?

İngilizlerden Türkiye kararı! Mehmet İşler'den flaş sözler: İngiliz turistler Türkiye'yi tercih ediyor, akın akın geliyor

İngilizlerden dikkat çeken Türkiye ve Hakan Fidan itirafı: 'Onlara mecburuz'

Lokman Hekim'in binbir derde şifa dediği o tohum! Kapış kapış gidiyor…

Özgür Özel’den genel başkanlık çıkışı! Ekrem İmamoğlu’na övgüler yağdırdı: Hayallerimiz var!

Padişah torununun 'Çok değerli' oteli resmen satıldı! Türkiye'nin merakla beklediği o detay: Bakın satın alan kim

Bakan Mehmet Şimşek'ten özel bankalara flaş çağrı

En çok onlar satıldı! Bu elektrikli otomobiller Temmuz ayına damga vurdu

İngiliz basınından dikkat çeken Türkiye ve Hakan Fidan analizi: Onlara mecburuz

Suudi Arabistan'dan yeni açıklama! 12 anlaşma yapıldı: 5 milyar riyalden (1,33 milyar dolar) fazla! Duyan şok geçirdi
Kentsel Dönüşüm - Yeşil Bina Kartoğlu: Riskli bina stokunu sıfıra indireceğiz
Kentsel Dönüşüm - Yeşil Bina

Kartoğlu: Riskli bina stokunu sıfıra indireceğiz

Yeniakit Publisher
2023-08-17 15:02:00 -
Kartoğlu: Riskli bina stokunu sıfıra indireceğiz

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 24’üncü yıl dönümünde, modern şehirciliğin model ilçesinde tamamlanan, devam eden ve planlanan kentsel yenileme çalışmalarını anlattı. Başkan Kartoğlu, “En büyük hayalim, şehrimizde riskli binaların tamamının yenilenmesi ve tüm komşularımın evlerinde deprem korkusundan uzak, güvenli bir şekilde yaşaması. Bunu Başakşehirli komşularımla birlikte başaracağız” dedi.

Başakşehir Belediyesi, kentsel yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Başakşehir’in ilçe olduğu 2009 yılından itibaren titizlikle yürütülen çalışmalar, özelikle son yıllarda büyük ivme kazandı. Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk konut projesi Mavera Comfort başta olmak üzere hayata geçirilen sosyal konut ve kentsel yenileme projeleri ile Başakşehir Belediyesi, Türkiye’ye öncü ve örnek olmayı başardı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 24’üncü yıl dönümünde, ilçe genelinde tamamlanan, devam eden ve planlanan kentsel yenileme çalışmalarının detaylarını basın mensuplarıyla paylaştı.

“İnce eleyip sık dokuyoruz”

17 Ağustos 1999’da meydana gelen Marmara Depremi’nde yaşanan acılarının yüreklerdeki tazeliğini hala koruduğunu söyleyen Başkan Kartoğlu, “Benzer acıların Başakşehir’de de yaşanmaması için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. İlçemizin dört bir yanındaki sosyal konut ve kentsel yenileme projeleriyle depreme dayanaklı modern konutlar inşa ediyoruz. Başakşehir’deki yaşam kalitesini sürekli yükseltirken, ülkemize de örnek ve öncü olduk. İstanbul’un en sağlam zeminine sahip ilçelerinin başında geliyoruz. Bu avantajımızla birlikte deprem ve doğal afet riskini en aza indirmek için ince eleyip sık dokuyoruz.” diye konuştu.

“5 yıl içinde ise sıfıra indirmeyi hedefliyoruz”

Sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla yerinde ve kalıcı çözümler ürettiklerinin altını çizen Başkan Kartoğlu, “2009 yılında kurulan Başakşehir’in riskli bina stokunda hızlıca güncellemeler yaptık. Yüzde 50 olan riskli bina oranımızı yüzde 13’e düşürdük. Önümüze yeni hedefler koyduk. İlçemizdeki riskli bina oranımızı 2 yıl içinde yüzde 8’e, 5 yıl içinde ise sıfıra indirmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Kentsel yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

İlçe genelindeki kentsel yenileme çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Kartoğlu, “Başakkent Gölet Evleri’ni inşa ettik, Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk konut projesi Mavera Comfort ve Yuvam Bahçeşehir Evleri’nde yaşam başladı. Kayapark Sakura Evleri, Şahintepe Burgaz Çarşı Evleri 1, Burgaz Çarşı Evleri 2 ve Burgaz İnci Evleri’nde de çalışmalarımız hızla sürüyor.” dedi.

“Başakşehirli komşularımla birlikte başaracağız”

Başakşehir’de ada bazlı çalışmalar ile hem şehri yenilediklerini, hem de yaşam kalitesini yükselttiklerine değinen Başkan Kartoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Otoparkı ve yeşil alanları olan, insanların konforlu yaşama ulaştığı güzel mekânlar inşa ediyoruz. En büyük hayalim, şehrimizde riskli binaların tamamının yenilenmesi ve tüm komşularımın evlerinde deprem korkusundan uzak, güvenli bir şekilde yaşaması. Bunu Başakşehirli komşularımla birlikte başaracağız.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23