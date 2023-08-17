Kartoğlu: Riskli bina stokunu sıfıra indireceğiz

Başakşehir Belediyesi, kentsel yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Başakşehir’in ilçe olduğu 2009 yılından itibaren titizlikle yürütülen çalışmalar, özelikle son yıllarda büyük ivme kazandı. Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk konut projesi Mavera Comfort başta olmak üzere hayata geçirilen sosyal konut ve kentsel yenileme projeleri ile Başakşehir Belediyesi, Türkiye’ye öncü ve örnek olmayı başardı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 24’üncü yıl dönümünde, ilçe genelinde tamamlanan, devam eden ve planlanan kentsel yenileme çalışmalarının detaylarını basın mensuplarıyla paylaştı.

“İnce eleyip sık dokuyoruz”

17 Ağustos 1999’da meydana gelen Marmara Depremi’nde yaşanan acılarının yüreklerdeki tazeliğini hala koruduğunu söyleyen Başkan Kartoğlu, “Benzer acıların Başakşehir’de de yaşanmaması için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. İlçemizin dört bir yanındaki sosyal konut ve kentsel yenileme projeleriyle depreme dayanaklı modern konutlar inşa ediyoruz. Başakşehir’deki yaşam kalitesini sürekli yükseltirken, ülkemize de örnek ve öncü olduk. İstanbul’un en sağlam zeminine sahip ilçelerinin başında geliyoruz. Bu avantajımızla birlikte deprem ve doğal afet riskini en aza indirmek için ince eleyip sık dokuyoruz.” diye konuştu.

“5 yıl içinde ise sıfıra indirmeyi hedefliyoruz”

Sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla yerinde ve kalıcı çözümler ürettiklerinin altını çizen Başkan Kartoğlu, “2009 yılında kurulan Başakşehir’in riskli bina stokunda hızlıca güncellemeler yaptık. Yüzde 50 olan riskli bina oranımızı yüzde 13’e düşürdük. Önümüze yeni hedefler koyduk. İlçemizdeki riskli bina oranımızı 2 yıl içinde yüzde 8’e, 5 yıl içinde ise sıfıra indirmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

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Kentsel yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

İlçe genelindeki kentsel yenileme çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Kartoğlu, “Başakkent Gölet Evleri’ni inşa ettik, Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk konut projesi Mavera Comfort ve Yuvam Bahçeşehir Evleri’nde yaşam başladı. Kayapark Sakura Evleri, Şahintepe Burgaz Çarşı Evleri 1, Burgaz Çarşı Evleri 2 ve Burgaz İnci Evleri’nde de çalışmalarımız hızla sürüyor.” dedi.

“Başakşehirli komşularımla birlikte başaracağız”

Başakşehir’de ada bazlı çalışmalar ile hem şehri yenilediklerini, hem de yaşam kalitesini yükselttiklerine değinen Başkan Kartoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Otoparkı ve yeşil alanları olan, insanların konforlu yaşama ulaştığı güzel mekânlar inşa ediyoruz. En büyük hayalim, şehrimizde riskli binaların tamamının yenilenmesi ve tüm komşularımın evlerinde deprem korkusundan uzak, güvenli bir şekilde yaşaması. Bunu Başakşehirli komşularımla birlikte başaracağız.”