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Kartepeliler’den Başkan Kurt’a ziyaret

Kartepe Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yaşar Saffet Özcan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:07
Kartepeliler’den Başkan Kurt’a ziyaret

Kartepe Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yaşar Saffet Özcan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.


Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette Dernek Başkanı Yaşar Saffet Özcan, Kartepe Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Kurt’un derneklere verdiği öneme değinen Yaşar Saffet Özcan, Başkan Kurt’a 31 Mart Yerel Seçimlerinde başarılar diledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Kurt, hemşehri derneklerinin kültürün devamı için önemli olduğunu söyledi. Unutulmaya yüz tutan birçok gelenek ve göreneğin bu dernekler aracılığı ile genç nesillere öğretildiğini belirten Başkan Kurt, bu nedenle de Odunpazarı Belediyesi’nin hemşehri derneklerine destek verdiğini dile getirdi. Demokratik kitle örgütleri ile birlikte katılımcı anlayışla çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Kurt, bu birlikteliğin artarak devam edeceğinin bildirdi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:07
  1. odunpazarı
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