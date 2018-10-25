Kartepe’den dünyaya mesaj verecekler

İnsanlığın sosyal ve siyasal meselelerini ele almak, çözüm üretmek amacıyla ilki geçen yıl ‘15 Temmuz ve Darbeler’ temasıyla düzenlenen zirvenin kamuoyu tarafından ilgi görmesi üzerine hummalı çalışma içerisine giren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ikinci zirvenin son hazırlıklarını akademisyenlerin de katıldığı toplantıda gözden geçirdi. Yola çıkarken, insanlık için iyi, doğruyu, güzeli arayan, meseleleri tanımlayan, çözüm önerileri sunan bir zirve hayallerinin olduğunu dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Belli bir zaman sonra, Kocaeli’de yaktığımız meşalenin, yavaş yavaş ülkemize, dünyaya yayılmasını, insanlığın yolunu aydınlatmasını arzu etmiştik. Doğrusu, hedefimize varmak için 10 yıl çalışmamız gerektiğini düşünüyorduk. 2018 Kartepe Zirvesi çalışmalarına mütevazi bir şekilde başlamıştık. Bir adım daha ilerlemeyi planlıyorduk. Ancak gördük ki, 10 yılda almayı planladığımız mesafeyi bir yılda kat etmişiz” mesajını verdi.

Açılışa Çavuşoğlu katılacak

Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılacağı zirvede bu yıl 336 konuşmacı ‘Göç ve Mültecilik’ konusunda sunumlar yapıp, görüşlerini paylaşacak. Katılımcılar arasında parlamenterler, eski ve mevcut bakanlar, gazeteciler, bürokratlar, diplomatlar, belediyeciler, düşünce kuruluşu ve uluslararası kurum temsilcileri, akademisyenler, yazarlar, araştırmacılar, sanatçılar da yer alacak.

Göçleri azaltacak tedbirler

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman da zirvenin önemine değinerek, “Ülkemiz bir göç vatanı neredeyse. Büyükşehir belediyemiz buna öncülük bizler de teşekkür ediyoruz. Göç insanlık ile başlayan bir oldu. Göç olmasaydı neler olurdu diye bakarsak aslında birçok medeni hareketlerin göçlerle gerçekleştiğini görürüz. Tabi her zaman güzel sonuçlar doğurmamıştır. Ülkemiz ve milletimiz melek görüntülü insanların ve yöneticilerin çabalarıyla göç acısını azaltacak tedbirler alıyor ve bizlerin görmesine vesile oluyor” dedi.

Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, “Dünya çapında örneklerini az gördüğümüz yoğunlukta bir zirve olacak. 6 salonda çok sayıda yurtiçi ve yurtiçi katılımcıların olduğu paneller düzenlenecek. Daha önce böyle bir zirve görmedim. Çok faydalı ve yararlı bir zirve olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Mülteci gerçeği

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ise “Bu yıl ikincisi düzenlenmesine rağmen aslında bir marka haline gelme özelliğine sahip. Türkiye yakın zamana kadar transit göç ülkesiydi. Ancak Türkiye’nin son yıllarda yaşanabilir bir ülke haline gelmesi ile göçler ülkemize akmaya başladı. Beyin göçü veren bir ülkeydik ancak tersine bir trend başladı beyin göçünde. Mültecilik son yıllarda güneyimizde olaylardan etkilenerek ülkemize doğru artmaya başladı. Dünya için kötü bir durum olsa da insanlığın vicdanı olan bir ülkede yaşamak onur verici” dedi.

Çekilen sıkıntılar konuşulacak

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya da, “Ülkesindeki nüfustan çok daha fazla diğer ülkelere göç veren bir ülkeyiz. Hangi sıkıntıların çekildiğini biliyoruz. Göçmenlerin göç ettikleri lisanı öğrenmede çektiği sıkıntıları biliyoruz. Kilis’te Kilis’in nüfusuna yakın göçmen var. Bu gibi sorunlar Kartepe Zirvesi ile tekrar gündeme gelecektir. Tüm katılımcılara ve destekçilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.